Meta Quest : plus de 150 films en 3D arrivent, mais peut-on les louer en France ?

Meta ouvre l’achat et la location de plus de 150 films en 3D sur les Quest 3 et 3S, mais ce lancement concerne les États-Unis. Les possesseurs français ne doivent donc pas s’attendre à retrouver immédiatement ce catalogue dans leur casque. Une extension internationale est annoncée pour le printemps 2027, sans calendrier détaillé pour la France.

Un catalogue à la séance dans l’application TV

L’annonce du 19 novembre ajoute un modèle de location ou d’achat à l’application TV. Elle cite notamment Avatar et Spider-Man : Far From Home. Meta met aussi en avant le concert de Billie Eilish filmé en 3D avec James Cameron, dont la disponibilité exclusive sur Quest est annoncée jusqu’au 31 décembre.

Un mode cinéma accompagne cette évolution : il agrandit l’écran virtuel et assombrit l’environnement. Son déploiement passe par une mise à jour du logiciel du casque. Ce réglage d’affichage ne débloque cependant pas, à lui seul, le catalogue commercial américain.

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« Acheter » ne veut pas dire conserver un fichier vidéo

Les conditions vidéo de Meta précisent une limite importante : les films loués ou achetés sont actuellement proposés en streaming, sans téléchargement dans l’application TV. La transaction donne une licence de visionnage ; elle ne transfère pas la propriété du film ni un droit permanent garanti de conserver une copie.

Cela change l’usage envisagé en déplacement. Avant de compter sur un film pendant un trajet, il faudra vérifier les possibilités réellement proposées dans sa région, la connexion disponible et les règles propres à la location. Les restrictions géographiques restent applicables et Meta prévoit de pouvoir suspendre l’accès en cas de contournement.

Ce qu’il faut attendre avant de payer depuis la France

Pour un utilisateur français, trois vérifications feront la différence lors d’une éventuelle ouverture : la présence du film dans le catalogue local, la version réellement proposée en 3D et les langues disponibles. Une affiche visible dans une communication internationale ne répond pas à ces trois questions.

Le chiffre de150 films donne l’ampleur du lancement américain. Il ne permet pas encore de promettre 150 titres accessibles en France, ni un prix par séance. Si votre application n’affiche pas ces options aujourd’hui, ce n’est donc pas nécessairement un problème de mise à jour du casque.