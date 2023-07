Manette Switch : Tout ce que vous devez savoir

Depuis sa sortie en 2017, la Nintendo Switch s’est révélée être une console de jeu incroyablement populaire, offrant aux joueurs la possibilité de jouer à leurs jeux préférés à la maison ou en déplacement. L’un des aspects clés qui distingue la Switch des autres consoles est son système de contrôleurs uniques : les manettes Switch.

Les différentes manettes Switch

Il existe trois types principaux de manettes pour la Nintendo Switch : la manette Switch standard, la manette Switch Pro et la manette Switch Joy-Con. Chacune offre une expérience de jeu unique et est adaptée à différents styles de jeu.

La manette Switch standard est celle qui est fournie avec la console. C’est un ensemble de deux manettes Joy-Con qui peuvent être utilisées séparément ou ensemble, en les attachant à la console ou à la poignée Joy-Con.

La manette Switch Pro est une option plus traditionnelle, similaire à une manette de console de salon standard. Elle offre un confort accru pour les sessions de jeu plus longues et est particulièrement appréciée des joueurs compétitifs.

Les manettes Joy-Con peuvent être utilisées comme deux manettes distinctes pour le jeu multijoueur ou combinées pour créer une seule manette. Elles offrent un haut degré de flexibilité et sont parfaites pour les jeux multijoueurs en local.

Manette Switch sans fil

Les manettes Switch sont généralement sans fil, ce qui offre une grande liberté de mouvement et évite les enchevêtrements de câbles. Pour connecter une manette sans fil à votre Switch, vous devez simplement vous rendre dans les paramètres de la console, puis dans le menu des contrôleurs, et suivre les instructions pour ajouter une nouvelle manette.

Manette Switch Pro

La manette Switch Pro est un choix fantastique pour les joueurs qui passent de longues périodes à jouer. Elle a une forme plus traditionnelle qui est confortable à tenir, et elle est dotée de sticks analogiques précis, d’une batterie longue durée et d’une fonction de vibration HD.

De plus, la manette Switch Pro est disponible dans une variété d’éditions spéciales. Par exemple, les fans de Zelda peuvent opter pour la manette Switch Pro Zelda, qui est décorée avec des icônes et des designs inspirés de la série. De même, les fans de Mario, Fortnite et d’autres jeux peuvent trouver des manettes à thème pour exprimer leur passion.

Il est également à noter que la manette Switch Pro peut être utilisée pour jouer à des jeux sur PC, bien qu’elle puisse nécessiter un logiciel supplémentaire pour fonctionner correctement.

Manette Switch Joy-Con

Les Joy-Con sont les manettes standard de la Switch, offrant une grande flexibilité. Un Joy-Con peut être utilisé comme une petite manette autonome, ou deux peuvent être combinés pour créer une manette plus traditionnelle.

Il y a aussi des différences entre le Joy-Con gauche et le Joy-Con droit. Par exemple, le Joy-Con droit a un capteur infrarouge qui peut détecter la distance et la forme des objets à proximité, tandis que le Joy-Con gauche a une capture d’écran.

Les Joy-Con sont également disponibles dans une variété de couleurs, permettant aux joueurs de personnaliser l’apparence de leur Switch.

Manette Switch OLED

La manette Switch OLED est une version mise à jour des manettes Joy-Con standard, conçue pour être utilisée avec le nouveau modèle de Switch, la Switch OLED. Elles présentent un design élégant et des améliorations mineures en termes de fonctionnalités.

Les modèles de manettes Joy-Con pour Nintendo Switch

Nom du produit Nintendo Joy-Con – Rose Néon/Vert Nintendo Joy-Con – Gris Nintendo Joy-Con – Rouge Néon/Bleu Paire de manettes Joy-Con Nintendo Switch – Rouge Néon/Bleu Néon Nintendo Switch – Joy-Con Violet Néon/ Orange Néon Nintendo Switch – Joy-Con Rouge Super Mario Odyssey (Importation Japon) Paire de Joy-Con (Bleu Néon/Jaune Néon) (Nintendo Switch) Nintendo Joy-Con – Jaune Néon Nintendo Joy-Con – Bleu Néon Nintendo Joy-Con – Rouge Néon Joy-Con Edition The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Paire de Joy-Con Nintendo Switch – Bundle Fortnite Joy-Con Gauche (Bleu Néon) (Nintendo Switch) Paire de Joy-Con (Bleu Néon/Jaune Néon) Joy-Con Nintendo Switch – Rose Néon/Vert Paire de Joy-Con Nintendo Switch – Rouge Néon/Bleu Néon & Poignée Confort Joy-Con Paire de Joy-Con Vert/Rose (Nintendo Switch) & Poignée Confort Joy-Con Nintendo Joy-Con – Rose Néon/Vert Nintendo Joy-Con (L/R) – Gris Set de Joy-Con Nintendo Switch – Edition Fortnite Paire de Joy-Con Rouge

Où acheter des manettes Switch

Il existe de nombreux endroits où vous pouvez acheter des manettes Switch. Amazon et Micromania ont une grande variété de manettes en stock, tandis que des magasins comme Leclerc, Carrefour, Auchan et Fnac offrent également une sélection solide. Assurez-vous de comparer les prix pour obtenir la meilleure offre possible.

Comment choisir une manette Switch

Lorsque vous choisissez une manette Switch, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le confort est essentiel, surtout si vous prévoyez de jouer pendant de longues périodes. Les caractéristiques, comme la vibration HD et le capteur de mouvement, sont également importantes. Enfin, le prix est un facteur crucial. Les manettes Pro sont généralement plus chères que les Joy-Con standard, mais elles peuvent offrir une meilleure expérience de jeu pour certains joueurs.

Entretien et dépannage de votre manette Switch

Prenez soin de vos manettes Switch en évitant de les laisser tomber et en les gardant à l’abri de la poussière et de l’humidité. Si vous rencontrez des problèmes avec votre manette, comme le dérapage du joystick ou la déconnexion, vous pouvez trouver des guides de dépannage en ligne ou contacter le support client de Nintendo.

La Nintendo Switch offre une variété de manettes pour répondre aux besoins de tous les joueurs. Que vous préfériez la flexibilité des Joy-Con ou le confort de la manette Pro, vous pouvez trouver la manette parfaite pour améliorer votre expérience de jeu. Alors, explorez vos options, choisissez la manette qui vous convient le mieux et plongez dans l’incroyable monde des jeux Switch.

