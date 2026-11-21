Magic Keyboard pour iPad : pourquoi votre clé USB ne fonctionne pas sur son port USB-C

Vous branchez une clé USB sur le Magic Keyboard, mais elle reste introuvable dans Fichiers ? Ce comportement est normal : sur le clavier pour iPad doté d’une prise USB-C dans la charnière, cette prise sert uniquement à la recharge. Pour lire des documents, connecter un SSD ou utiliser un accessoire filaire, il faut passer par le port de l’iPad.

Les deux connecteurs ont la même forme, mais pas le même rôle. Avant de changer de câble ou de réinitialiser sa tablette, vérifier où l’accessoire est branché suffit donc parfois à résoudre le problème.

Deux prises identiques, deux usages différents

Apple distingue explicitement la recharge et les données dans ses instructions d’utilisation du Magic Keyboard. Son connecteur USB-C ne constitue pas un deuxième port de données pour la tablette. Une souris branchée à cet endroit ne sera pas reconnue, pas plus qu’une clé de stockage.

Votre besoin Le branchement à utiliser Le point à vérifier Recharger l’iPad Magic Keyboard ou port de l’iPad Chargeur et câble adaptés Lire une clé USB ou un SSD Port de l’iPad Format du support et alimentation Brancher une souris filaire iPad, avec adaptateur si nécessaire Compatibilité de l’accessoire Connecter un écran ou un concentrateur Port de l’iPad Capacités du modèle de tablette

Charger la tablette tout en gardant un accessoire branché

Installez l’iPad sur le clavier. Vérifiez qu’il est correctement fixé sur son support magnétique. Branchez le chargeur sur le Magic Keyboard. Contrôlez que l’indicateur de charge apparaît sur l’iPad. Réservez le port de la tablette à l’accessoire. Branchez-y la clé USB, le SSD ou l’adaptateur nécessaire. Ouvrez l’application concernée. Pour un support de stockage, recherchez-le dans la barre latérale de Fichiers.

C’est l’intérêt de la recharge par le clavier : elle laisse libre la connexion de l’iPad. Le Magic Keyboard n’a pas lui-même une batterie à remplir avant de travailler.

Si le disque reste invisible, changez de diagnostic

Une fois le support relié à la tablette, la prise du clavier n’est plus en cause. Il faut vérifier le câble, le format du support et son alimentation. Un câble qui recharge correctement un appareil ne garantit pas à lui seul le transfert de données souhaité.

La documentation Apple sur les connexions USB-C des iPad décrit les accessoires pris en charge, notamment le stockage externe, les lecteurs de cartes, les interfaces audio, les adaptateurs Ethernet et les écrans. Les débits et les possibilités d’affichage varient selon la tablette : la forme USB-C ne garantit pas les mêmes capacités sur tous les iPad.

Pour isoler le problème, testez d’abord l’accessoire directement sur l’iPad, sans multiplier les intermédiaires. Si un disque réclame plus d’énergie que la tablette ne peut lui fournir, un concentrateur alimenté compatible peut être nécessaire. Dans Fichiers, l’absence du disque peut aussi imposer de contrôler son format sur un ordinateur avant toute modification. Ne le reformatez pas sans avoir sauvegardé ses données.

Ce conseil ne vise pas tous les claviers Apple

Il concerne le Magic Keyboard pour iPad doté d’une prise dans sa charnière. Il ne faut pas le confondre avec le clavier vendu pour Mac ou une autre référence portant un nom voisin. Les caractéristiques du Magic Keyboard pour iPad Pro et du modèle pour iPad Air décrivent cette recharge par le clavier ; leur compatibilité dépend de la génération de tablette.

Ne reliez pas le port de l’iPad à celui du Magic Keyboard avec un câble USB-C. Apple déconseille expressément ce montage. Il ne transforme pas la prise du clavier en connexion de données et ne remplace pas la liaison prévue entre la tablette et son clavier.