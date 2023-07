L’iPhone 15 sera pire que le 15 Pro. Même là où ils étaient censés être similaires

Découvrez pourquoi l’iPhone 15 pourrait être une déception pour ceux qui aiment la photographie, surtout par rapport à sa version Pro. Bien que la marque à la pomme promette une amélioration significative de l’appareil photo, il semble que le modèle standard ne soit pas à la hauteur de l’iPhone 15 Pro. Pourquoi cela ? Accrochez-vous, nous allons vous expliquer tout cela en détails.

L’iPhone 15 Pro surpasse l’iPhone 15 en photographie

L’iPhone 15 sera parfait pour ceux qui adorent la photographie. Cependant, il y a un hic : ceux qui opteront pour la version standard, moins chère, risquent d’être un peu déçus. En dépit d’une grande amélioration, la caméra ne sera pas aussi performante que celle de l’iPhone 15 Pro. Chaque nouvel iPhone est normalement doté d’une meilleure caméra, mais pendant un certain temps, l’appareil photo n’a pas bénéficié d’améliorations matérielles, seules des améliorations logicielles ont été apportées, améliorant néanmoins la qualité.

Les fuites concernant l’iPhone 15 Pro et Pro Max

Grâce aux fuites, nous savons déjà qu’il ne faut pas s’attendre à d’énormes changements avec l’iPhone 15 Pro et Pro Max. Certes, quelques points vont s’améliorer, mais nous ne devons pas nous attendre à un saut spectaculaire. Pendant un certain temps, nous avons entendu dire que les modèles standards 15 et 15 Plus recevraient le même capteur que nous avons vu dans leurs prédécesseurs, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Est-ce que cela se vérifiera ?

L’iPhone 15 et 15 Plus moins performants que la série Pro

Une information de Digital Chat Station, un utilisateur de Weibo connu pour avoir partagé des informations sur les appareils photo des iPhones, affirme que le modèle iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max garderont le même capteur de 48 mégapixels et 1/1,28 pouces que celui présent dans les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

L’appareil photo des iPhone 15 standard et Pro

Nous avions appris, entre autres de notre analyste préféré Ming-Chi Kuo, que l’iPhone 15 standard – qui ne devrait pas augmenter de prix dans cette génération, contrairement aux 15 Pro et Pro Max – devrait recevoir le même appareil photo que les 14/15 Pro. Un capteur de 48 MP dans chaque téléphone Apple ? Cela semble génial.

Les modèles standards reçoivent une amélioration mais…

Cependant, Digital Chat Station nous informe que les modèles standards recevront bien une amélioration à 48 mégapixels, mais continueront à utiliser un CMOS plus petit de 1/1,5 pouces, ce qui les distingue des modèles Pro. C’est toujours une grande amélioration, car l’iPhone 14 et 14 Plus n’ont que des capteurs de 12 mégapixels. Mais ce n’est pas à la hauteur de ce que certains attendaient.

La magie d’Apple

Pendant longtemps, dans l’histoire d’Apple, les caméras à l’arrière des appareils n’étaient pas impressionnantes en termes de chiffres bruts. Les 12 MP, nous les avons vus pour la première fois dans l’iPhone 6S, ce qui ne signifie pas que l’appareil photo est resté le même, car beaucoup de choses ont changé.

Une qualité en hausse grâce à Apple

Mais la qualité a augmenté grâce à la magie du logiciel d’Apple, qui a su nous enchanter au point que certains ont commencé à acheter un nouvel iPhone chaque année, juste pour obtenir de meilleures photos. Il est facile de voir les changements de qualité lorsque nous examinons une comparaison de la chaîne Linus Media, Mac Adress, qui a comparé tous les iPhones. Et comment ça s’est passé ? Voyez par vous-même :