Linkuma : le netlinking de qualité à petits prix

Dernière mise à jour le 6 août 2023 par Samuel

Dans le monde en évolution rapide du SEO, trouver le bon partenaire pour améliorer le référencement de son site web est crucial. Parmi les nombreuses plateformes de netlinking disponibles en 2023, Linkuma se démarque comme une option fiable et économique. Dans cet article, nous explorerons ce qui fait de Linkuma une plateforme de choix pour tous ceux qui recherchent des backlinks de qualité.

Qu’est-ce que Linkuma ?

Linkuma est une plateforme de netlinking française conçue par des experts du SEO. Elle offre non seulement la possibilité d’acheter des liens externes mais aussi d’avoir des contenus spécifiquement rédigés pour ces liens par une équipe dédiée.

Les offres de Linkuma

Linkuma propose une gamme d’offres adaptées à divers besoins :

Starter à 7€ : lien sur un site généraliste avec un contenu de 300 mots.

Les avantages uniques de Linkuma

Metrics en avant

LINKUMA met l’accent sur la transparence, en dévoilant les métriques des spots pour faciliter la prise de décision.

LINKUMA propose une expérience utilisateur optimisée avec trois modes de commandes adaptées à chaque besoin.

L’actualisation régulière des contenus sur les sites de LINKUMA témoigne de leur vivacité et pertinence.

Pour ceux qui recherchent de la spécificité, LINKUMA dispose de sites thématisés pour des backlinks ciblés.

Un backlink qui ne s’indexe pas perd de sa valeur. Chez LINKUMA, une non-indexation dans les 21 jours offre un avantage supplémentaire.

Chaque mois, LINKUMA s’engage aux côtés d’une association caritative, témoignant ainsi de sa responsabilité sociétale.

Avec un éventail impressionnant de plus de 1200 spots, LINKUMA assure une flexibilité sans pareil pour le placement de backlinks.

La réputation de LINKUMA repose sur son offre compétitive, rendant le netlinking à la portée de tous les budgets.

L’accès aux métriques avant tout achat chez LINKUMA est un gage de confiance et d’éclairage pour les clients.

L’approche humaine de Linkuma : un netlinking qui va au-delà des algorithmes



Dans le monde digital actuel, où tout est souvent automatisé et dépersonnalisé, Linkuma choisit résolument de mettre l’humain au centre de son approche. Leur conviction ? Un netlinking efficace ne se limite pas à des liens et des algorithmes, mais repose aussi sur une véritable interaction humaine. Voici comment Linkuma donne une dimension humaine à ses services :

1. Valeurs centrées sur l’humain : Chez Linkuma, l’éthique et les valeurs humaines ne sont pas de simples mots. Ils sont intégrés au cœur de chaque action, assurant une collaboration transparente et authentique.

2. Des bonus qui récompensent votre fidélité : Linkuma ne se contente pas de fournir un service ; la plateforme se réjouit de vous offrir davantage. Plus vous collaborez, plus vous bénéficiez de crédits supplémentaires, témoignant de leur appréciation sincère.

3. Mesurez l’impact avec des statistiques transparentes : La plateforme fournit des outils pour suivre l’évolution de vos positions. Ainsi, non seulement vous créez des liens, mais vous pouvez également mesurer leur efficacité, garantissant une stratégie de netlinking optimisée.

4. Un support qui parle SEO : Lorsque vous avez une question ou un problème, c’est un expert SEO qui vous répond, assurant des conseils avisés et éclairés par des années d’expérience.

5. Rapidité sans compromettre la qualité : Comprendre l’urgence de certains projets, Linkuma garantit une rédaction d’articles en un temps record, tout en maintenant une qualité impeccable.

6. Préserver la puissance des sites : Dans un souci de qualité et de durabilité, Linkuma limite volontairement le nombre de publications sponsorisées, assurant ainsi que les sites conservent leur force et leur pertinence sur le long terme.

7. Garantie de satisfaction : Linkuma va au-delà des promesses standards. Si un lien n’est pas indexé rapidement, ils offrent un article de remplacement, tout en préservant le précédent. Une double assurance pour vos efforts de netlinking.

Comment Linkuma se démarque-t-il dans l’univers du netlinking ?

Chaque feedback est précieux. Nous nous engageons à garantir votre satisfaction à chaque étape du parcours : de l’appel initial, à la procédure de commande, jusqu’à la livraison. Ce n’est pas qu’une question de backlinks… Humainement, différent. — Linkuma (@Linkuma_off) August 4, 2023



Linkuma transcende les standards conventionnels des plateformes de netlinking. Sa distinction réside principalement dans la combinaison d’une équipe passionnée et d’une philosophie centrée sur la qualité. Là où de nombreuses plateformes se contentent d’ajouter des liens en masse, Linkuma adopte une démarche sélective et réfléchie. Chaque lien est soigneusement évalué et choisi pour garantir qu’il apporte une plus-value tangible à votre site, tant en termes de référencement que de pertinence de contenu. Cette rigueur se traduit par des backlinks de qualité supérieure, un positionnement optimisé dans les moteurs de recherche et, in fine, une meilleure visibilité pour votre site. En somme, avec Linkuma, le netlinking n’est pas qu’une simple transaction, mais une véritable collaboration pour l’excellence digitale.

La vision de Linkuma pour le netlinking en 2023

Dans un paysage SEO en constante évolution, Linkuma vise à fournir les outils et services les plus à jour pour aider les sites à rester pertinents et bien classés.

Les témoignages des utilisateurs sur Linkuma

De nombreux utilisateurs ont partagé leurs expériences positives avec Linkuma, soulignant la facilité d’utilisation de la plateforme, la qualité des liens et le support réactif.

Le processus derrière la création d’un backlink avec Linkuma

Du choix du spot à la rédaction du contenu, Linkuma assure un processus transparent et efficace pour garantir la satisfaction de chaque utilisateur.

Comment tirer le meilleur profit de Linkuma ?

Pour maximiser l’efficacité de votre stratégie de netlinking avec Linkuma, il est essentiel de suivre certaines meilleures pratiques. Voici quelques points clés à garder à l’esprit :

Choix du site: Optez pour des sites qui ont déjà un certain niveau de trafic et qui se positionnent sur de nombreux mots-clés. Ces sites ont prouvé leur valeur et ont déjà une certaine autorité dans les moteurs de recherche. Référencement du domaine: Privilégiez les sites ayant un grand nombre de domaines référents. Cela indique que le site est bien établi et a gagné la confiance de nombreuses autres sources. Topical Trust Flow: Assurez-vous que le Topical Trust Flow du site est proche de sa thématique. Cela garantit que le site est cohérent dans son contenu et est considéré comme une source fiable dans son domaine. Cohérence thématique: Il est crucial d’acheter des backlinks sur des sites qui sont en rapport avec la thématique de votre propre site. Cela renforce la pertinence du lien et améliore la qualité du profil de backlink de votre site.

“articles propres, qui s’indexent et qui rankent.” Vous faites le choix du site sur notre catalogue, vous avez un champ pour le brief rédactionnel et ensuite plus qu’à patienter quelques semaines voir votre C.A décoller ! Une seule adresse : https://t.co/8BbZ0XI6iU https://t.co/fMoMIkUCgB — Linkuma (@Linkuma_off) August 3, 2023

Dans l’ensemble, Linkuma est une plateforme de netlinking qui mérite l’attention de quiconque souhaite booster son référencement naturel. Avec ses tarifs compétitifs et ses services de qualité, c’est sans doute l’une des meilleures options disponibles en 2023.