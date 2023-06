Lidl frappe fort : Révolutionnez vos selfies avec la perche SILVERCREST® Bluetooth® SSBS 3.0 A2 et son trépied amovible

Un nouvel outil pour des selfies exceptionnels

Avez-vous déjà imaginé capturer chaque moment spécial de votre vie de manière aussi simple qu’appuyer sur un bouton? Lidl transforme ce rêve en réalité en lançant le SILVERCREST® Perche à selfie Bluetooth® SSBS 3.0 A2. Grâce à ses caractéristiques innovantes et sa qualité supérieure, cette perche à selfie est sur le point de redéfinir l’art de la photographie personnelle.

Praticité et polyvalence au rendez-vous

Le SILVERCREST® Perche à selfie Bluetooth® SSBS 3.0 A2 n’est pas qu’une simple perche à selfie. Avec son déclencheur à distance pratique et amovible, il est conçu pour faciliter vos prises de vue, qu’elles soient des selfies, des photos de groupe ou même des vidéos. Son mécanisme télescopique avec fonction de rotation permet une extension facile jusqu’à environ 100 cm, vous offrant la possibilité de capturer vos moments sous tous les angles.

Flexibilité optimale pour des photos uniques

Vous recherchez une flexibilité optimale? L’articulation pivotante à 180° du SILVERCREST® SSBS 3.0 A2 permet un positionnement variable de votre smartphone. Que vous souhaitiez capturer des panoramas larges ou faire un autoportrait, cette perche à selfie est votre alliée idéale. Elle convient aux smartphones en format paysage d’une hauteur d’environ 5,4 cm à 8,0 cm et d’une épaisseur maximale de 1,4 cm.

Une technologie de pointe pour une expérience utilisateur améliorée

Avec une portée Bluetooth® allant jusqu’à 10 m et compatible avec Android à partir de la version 6.0 et plus, ainsi qu’avec iOS à partir de la version 8.0, cette perche à selfie est aussi polyvalente qu’elle est pratique. En outre, elle est fabriquée en alliage d’aluminium, assurant ainsi une robustesse et une durabilité exceptionnelles.

Trépied amovible : la stabilité en prime

Enfin, mais ce n’est pas le moins important, la SILVERCREST® Perche à selfie Bluetooth® SSBS 3.0 A2 est dotée d’un trépied amovible. Que vous soyez en voyage, en randonnée ou simplement en train de passer un moment agréable avec vos proches, ce trépied offre une stabilité inégalée à vos prises de vue.

Légèreté et portabilité : faites le pas vers la mobilité

Léger et facilement transportable, le SILVERCREST® Perche à selfie Bluetooth® SSBS 3.0 A2 pèse environ 167 g. Le trépied et le déclencheur pèsent respectivement environ 122 g et 14 g (pile incluse), tandis que le support est d’environ 12 g.

La photographie personnelle à un autre niveau

Prenez la photographie personnelle à un tout autre niveau avec le SILVERCREST® Perche à selfie Bluetooth® SSBS 3.0 A2 de Lidl. Faites de chaque cliché une œuvre d’art et chaque moment, une aventure inoubliable. Soyez prêt à capturer votre monde, votre manière.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.