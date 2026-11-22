LG et Samsung étudient le lavage au CO2 : le linge peut ressortir sec, sans sèche-linge

Remplacer l’eau du lave-linge par du CO2 liquide permet de récupérer des vêtements secs en fin de traitement. Le procédé fonctionne déjà dans certaines installations professionnelles. Des brevets de LG et Samsung explorent des solutions de lavage au dioxyde de carbone, mais ne constituent pas l’annonce d’un appareil prochainement disponible en France.

Cette piste revient dans l’actualité après un reportage publié en novembre. Elle repose sur un principe physique assez différent de celui de nos machines : du CO2 maintenu sous pression sert de solvant, puis redevient gazeux quand les conditions changent.

L’eau disparaît, le besoin de sécher aussi

Dans une machine traditionnelle, il faut d’abord laver, puis éliminer l’eau retenue dans les fibres. L’essorage en retire une partie ; l’étendoir ou le sèche-linge se charge du reste. Avec le CO2 liquide, le changement d’état du fluide évite d’avoir à évaporer cette même quantité d’eau dans les vêtements.

Le résultat est séduisant, surtout pour des textiles que les traitements répétés à chaud peuvent abîmer. Mais cela ne rend pas le cycle gratuit en énergie : il faut comprimer le fluide, le récupérer et séparer les salissures pour pouvoir le réutiliser.

La machine doit gérer tout un circuit sous pression. Réduire sa taille, garantir son fonctionnement au quotidien et en maîtriser le coût restent donc aussi importants que sa capacité à détacher un vêtement.

Un vrai procédé, avec des résultats qui dépendent du linge

La California Energy Commission a publié en 2021 le bilan d’une démonstration menée sur une base de l’US Navy avec Tersus Solutions. Le rapport fait état de 15 % d’économies sur les consommations de services énergétiques et de 117,5 gallons américains d’eau évités pour 150 livres de linge, soit environ 445 litres pour 68 kg.

Ces valeurs décrivent une installation militaire et son comparatif précis. Elles ne permettent pas d’annoncer la même économie pour une famille française, une lessive de quelques kilos ou un appareil qui fonctionnerait seulement deux fois par semaine.

Les difficultés concernent aussi les taches. Le dioxyde de carbone ne se comporte pas comme l’eau : un procédé efficace sur des salissures grasses n’élimine pas nécessairement aussi bien celles qui sont solubles dans l’eau.

Les documents techniques de LG décrivent notamment la gestion du CO2 et de ses réservoirs. Une demande de brevet Samsung étudie des mélanges de solvants et d’additifs. Ce sont des choix d’ingénierie à évaluer, pas une promesse qu’un produit éliminera toutes les taches sans lessive.

Votre prochain lave-linge n’est pas encore annoncé

Un brevet protège une solution technique ; il ne garantit ni sa commercialisation ni son prix. Pour juger un futur modèle domestique, il faudrait connaître sa capacité, la durée des cycles, les consommations mesurées, les produits nécessaires et les conditions d’entretien. L’idée de se passer du sèche-linge est concrète. Le passage d’une blanchisserie spécialisée à une buanderie reste, lui, à démontrer.