Les LG C6 ne se résument pas à des tailles différentes. Dalle, luminosité et haut-parleurs : pourquoi il faut comparer la bonne référence française.

Choisir un LG C6 ne revient pas seulement à choisir sa diagonale. Dans cette gamme OLED 2026, les différences peuvent aussi concerner la dalle, la luminosité et les haut-parleurs. Le test d’un grand modèle ne permet donc pas de déduire automatiquement ce que donnera une version plus compacte. C’est particulièrement utile à garder en tête lorsque deux tailles affichent des promotions proches.

Dans son bilan publié le 14 novembre après quatre essais de LG C6, Lewis Empson, de What Hi-Fi?, souligne des écarts qui dépassent la surface d’affichage.

Le nom C6 ne garantit pas la même dalle

Le journaliste identifie des dalles WOLED sur les modèles de 42 et 65 pouces, et la technologie Primary RGB Tandem OLED sur les versions de 77 et 83 pouces. Il rapporte une réserve de luminosité et des couleurs plus riches sur ces grandes variantes. Cela ne constitue pas une règle générale selon laquelle tout grand OLED serait meilleur : c’est précisément la composition de cette gamme qu’il faut examiner.

Le 48 pouces reste un cas à part. What Hi-Fi? le trouve plus lumineux et plus percutant qu’attendu et envisage une dalle Tandem, mais indique que LG n’a ni confirmé ni démenti cette identification. Il serait donc prématuré de vendre ce point comme une caractéristique officiellement établie.

Pour l’acheteur, la conséquence est simple : une appréciation sur les hautes lumières ou les couleurs d’un C6 ne vaut que pour le modèle effectivement essayé. Un test du 77 pouces ne suffit pas à départager deux petits téléviseurs destinés à une chambre ou à un bureau.

En France, un écart de son bien réel

Les caractéristiques françaises des références OLED42C64LA et OLED77C64LA permettent de vérifier une autre différence sans interpréter une image de démonstration. Le premier dispose d’un système 20 W à 2.0 canaux, contre 40 W à 2.2 canaux sur le second. Le pack français comprenant le téléviseur OLED65C66LB indique également 40 W et 2.2 canaux pour l’écran lui-même.

Caractéristique annoncée en France OLED42C64LA OLED77C64LA Définition 3 840 × 2 160 pixels 3 840 × 2 160 pixels Fréquence native / VRR maximal 120 Hz / 165 Hz 120 Hz / 165 Hz Processeur Alpha 11 AI 4K Gen3 Alpha 11 AI 4K Gen3 Haut-parleurs 20 W, 2.0 canaux 40 W, 2.2 canaux Dimensions sans pied 932 × 540 × 41,1 mm 1 711 × 982 × 47,1 mm Poids sans pied 9,8 kg 23,5 kg

Les watts ne permettent pas, à eux seuls, de prédire la qualité acoustique. Deux fois la puissance annoncée ne signifie pas que l’on entendra un son deux fois plus fort. En revanche, la configuration montre que le petit C6 n’embarque pas simplement le même équipement dans une coque réduite. L’écart compte davantage si vous écoutez directement le téléviseur que si tout passe déjà par une installation audio externe.

Avant de comparer les remises, comparer la référence complète

« C6 OLED 4K » est une désignation trop large pour comparer deux offres. Relevez la diagonale et le code complet, puis cherchez un essai de cette taille et les caractéristiques de la version française. Les suffixes commerciaux et les marchés doivent rester identifiés : les observations britanniques ne remplacent pas une fiche française pour les dimensions, les connexions ou l’équipement fourni.

Vérifiez aussi si le prix porte sur le téléviseur seul ou sur un pack avec barre de son. Le montant d’un ensemble n’est pas directement comparable à celui de l’écran nu. Et si l’installation est déjà prévue, les dimensions avec pied, l’écartement de celui-ci et la fixation murale sont plus utiles que la diagonale seule.

Le bon réflexe consiste donc à conserver ensemble le prix, la taille et la référence exacte. Sans ces trois informations, une remise spectaculaire peut donner l’impression d’acheter les performances d’un modèle testé alors qu’elle concerne une autre variante.