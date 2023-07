Les 5 meilleurs smartphones disponibles à moins de 100 euros

La technologie mobile a progressé à un rythme rapide, rendant les smartphones accessibles à tous. Vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune pour obtenir un bon téléphone. Voici les 5 meilleurs smartphones à moins de 100 euros disponibles sur le marché en 2023.

1. Xiaomi Redmi 9A

Prix: 93,69€

Le Xiaomi Redmi 9A offre un excellent rapport qualité-prix. Avec 32 Go de stockage et 2 Go de RAM, il offre des performances suffisantes pour une utilisation quotidienne. Il fonctionne sous Android 10.0 et possède un écran de 6,53 pouces, idéal pour la navigation et la consommation de médias. De plus, sa caméra de 13 mégapixels est capable de prendre des photos de bonne qualité.

2. OSCAL C30 (2023)

Prix: 83,59€

L’OSCAL C30 est un smartphone abordable offrant des spécifications impressionnantes. Avec une capacité de stockage extensible de 256 Go et 7 Go de RAM, il offre une expérience utilisateur fluide. Il fonctionne sous Android 12.0 et dispose d’un écran HD de 6,5 pouces. Sa batterie de 5080 mAh offre une excellente autonomie.

3. DOOGEE X97 Pro (2023)

Prix: 79,99€

Le DOOGEE X97 Pro offre des fonctionnalités intéressantes à un prix abordable. Il est équipé d’Android 12.0 et offre un stockage de 64 Go. Avec son écran HD de 6 pouces et sa double caméra de 12MP, ce téléphone est un choix judicieux pour ceux qui recherchent des performances et une qualité d’image décentes.

4. Xiaomi Redmi 10A

Prix: 97,24€

Le Xiaomi Redmi 10A est un autre excellent choix de Xiaomi. Il dispose d’un écran de 6,53 pouces, une batterie de 5000mAh, et une caméra de 13MP. Avec 64 Go de stockage et 3 Go de RAM, ce smartphone offre une expérience utilisateur fluide et rapide.

5. Xiaomi Redmi 9C

Prix: 99,00€

Le Xiaomi Redmi 9C NFC est un choix solide pour ceux qui cherchent un smartphone à moins de 100 euros. Il offre 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, ainsi qu’un grand écran de 6,53 pouces. De plus, il dispose de la fonction NFC, ce qui permet des transactions sans contact faciles et sécurisées.

Comment choisir un smartphone à moins de 100 euros?

Choisir un smartphone à moins de 100 euros peut sembler être une tâche difficile, mais en se concentrant sur certains critères clés, on peut être sûr de faire le bon choix. Voici quelques aspects à considérer:

Performances et matériel: Vérifiez la puissance du processeur et la quantité de RAM. Celles-ci détermineront la vitesse de votre téléphone et sa capacité à gérer plusieurs applications simultanément. Capacité de stockage: Assurez-vous que le téléphone a suffisamment d’espace pour vos applications, photos et autres fichiers. De nombreux smartphones économiques offrent un stockage extensible via une carte microSD. Qualité de l’écran: Étant donné que vous utiliserez votre écran pour tout, de la navigation à la lecture de vidéos, assurez-vous qu’il est assez grand et offre une résolution décente. Autonomie de la batterie: Un smartphone économique doit avoir une bonne autonomie de batterie, car remplacer la batterie peut être coûteux. Système d’exploitation: Vérifiez quelle version d’Android ou d’autres systèmes d’exploitation est installée sur le téléphone. Une version récente vous assurera une meilleure compatibilité avec les applications et une meilleure sécurité.

Les smartphones à moins de 100 euros et l’impact environnemental

L’achat d’un smartphone à moins de 100 euros peut également avoir un impact positif sur l’environnement. Voici pourquoi:

Durée de vie plus longue: Ces téléphones ont souvent une durée de vie plus longue car ils sont moins susceptibles d’être remplacés par des modèles plus récents, ce qui signifie moins de déchets électroniques. Moins d’extraction de matières premières: Les smartphones à bas prix ont tendance à utiliser moins de métaux précieux, ce qui signifie moins d’extraction de matières premières et donc moins d’impact sur l’environnement. Économie d’énergie: Les smartphones économiques ont souvent une consommation d’énergie plus faible, ce qui signifie moins d’émissions de CO2. Recyclabilité: De nombreux smartphones à moins de 100 euros sont fabriqués avec des matériaux plus facilement recyclables, ce qui facilite leur traitement en fin de vie. Smartphones reconditionnés: Une autre option est d’opter pour un smartphone reconditionné. Cela signifie que le téléphone a été remis à neuf et prêt à être réutilisé, réduisant ainsi l’impact environnemental.