Les 5 jeux de rôle vidéo (RPG) les plus populaires de 2023 à essayer dès maintenant

L’année 2023 a déjà été marquée par d’exceptionnelles sorties dans l’univers du jeu vidéo. Il semble que le rythme soutenu établi en 2022 ne ralentit pas, avec des lancements passionnants qui captivent les joueurs. Que vous soyez un adepte du PC traditionnel, possédiez une console de nouvelle génération comme la Xbox Series X ou la PS5, ou préfériez jouer sur Nintendo Switch ou PS4, il y a un jeu pour chaque appareil et plateforme.

Nous avons sélectionné pour vous cinq des plus grandes et meilleures sorties de jeux vidéo de l’année 2023 qui méritent d’être découvertes.

Dead Space

Les remakes et remasters sont actuellement à la mode dans le monde du jeu vidéo. S’appuyant sur la nostalgie et la gloire de son illustre prédécesseur, le Dead Space de 2023 est un remake du classique culte de l’horreur spatiale de 2008 développé par EA. Ce jeu des années 2000 a subi un important lifting, proposant aux anciens et nouveaux joueurs “des éléments entièrement nouveaux, de nouveaux modèles de personnages, de nouveaux environnements” tout en respectant l’esthétique de Dead Space. Dans ce RPG, vous incarnez Isaac Clarke, un mécanicien chargé de réparer un vaisseau spatial qui, à son insu, est infesté de mutants humains transformés en extraterrestres appelés Necromorphs.

Date de sortie : 27 janvier 2023

Disponible sur : PS5, Xbox Series X|S, PC

Hogwarts Legacy



Parmi les franchises les plus appréciées au monde, Hogwarts Legacy est sans doute l’une des sorties de jeux vidéo les plus attendues de 2023, qui a fait frémir tous les fans d’excitation. Nous sommes nombreux à rêver de faire partie du monde magique de Harry Potter. Avec Hogwarts Legacy, les fans peuvent enfin vivre leurs fantasmes du Monde des Sorciers. C’est un RPG en monde ouvert – et nous entendons vraiment ouvert. Les joueurs peuvent créer leur personnage personnalisé, choisir leur maison et explorer Poudlard et au-delà en toute liberté. Il y a des quêtes et des missions à accomplir, mais vous pouvez aussi simplement vous envoler sur votre Nimbus 2000 et découvrir de nouvelles zones juste pour le plaisir.

Date de sortie : 10 février 2023 (14 novembre 2023 sur Switch)

Disponible sur : PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Dredge



Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait si Animal Crossing se transformait en une horreur lovecraftienne ? Découvrez Dredge. Développé par les créateurs de jeux indépendants Black Salt Games, ce jeu inspiré de Lovecraft est notre coup de cœur inattendu de 2023 et va certainement éveiller votre peur de l’océan et de l’inconnu. C’est l’un des jeux les plus dérangeants que nous ayons rencontrés récemment, cette sinistre atmosphère contrastant avec de superbes graphismes qui auraient autrement l’air d’un jeu de pêche apaisant. Partez en mer, vendez votre prise, sondez les profondeurs pour découvrir des secrets et évitez les créatures qui se cachent sous votre bateau, prêtes à vous tirer sous l’eau.

Date de sortie : 30 mars 2023

Disponible sur : PS5, Xbox Series X|S, PC

Star Wars Jedi: Survivor

 

L’une des franchises les plus instantanément reconnaissables au monde, Survivor est la dernière addition à l’univers toujours grandissant de Star Wars. Situé après les événements de Fallen Order qui est sorti il y a cinq ans, le jeu suit Cal Kestis (interprété par Cameron Monaghan, connu pour ses rôles dans Shameless et Gotham) après qu’il s’est fait ennemi numéro un sur la liste de l’Empire. Traversez la galaxie dans ce jeu d’action-aventure à la troisième personne alors que Kestis et son équipe continuent de se battre pour la cause Jedi.

Date de sortie : 28 avril 2023

Disponible sur : PS5, Xbox Series X|S, PC

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Pour clore cette liste, nous avons le jeu le plus attendu de l’année. Même si nous ne sommes qu’à mi-parcours de l’année, il est indéniable que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est le jeu incontournable de 2023. Après tout, il a remporté le prix du Jeu le Plus Attendu de l’Année lors des Game Awards de l’année dernière. Son prédécesseur, Breath of the Wild, est largement considéré comme le meilleur jeu de tous les temps. Cinq ans plus tard, la suite est arrivée et les critiques sont tout aussi élogieuses. Retournez dans le vaste monde d’Hyrule en incarnant Link et explorez les terres et les cieux de ce monde magique et sans limites.

Date de sortie : 12 mai 2023

Disponible sur : Switch

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.