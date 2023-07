Les 3 meilleurs logiciels de mise à jour de pilotes pour Windows 11, 10, 8, 7 en 2023

Les pilotes, comme leur nom l’indique, permettent aux appareils connectés à votre ordinateur de fonctionner. Chaque appareil, qu’il soit interne ou externe et nécessitant une communication avec le processeur et le système d’exploitation, possède des pilotes dédiés qui servent de mode de communication avec eux.

Les pilotes sont des morceaux de code logiciel qui communiquent les commandes aux appareils. Par exemple, lorsque vous envoyez une commande d’impression depuis votre application de traitement de texte, l’ordinateur doit communiquer avec l’imprimante via le pilote d’imprimante.

Garder les pilotes à jour devrait être la priorité absolue de tout utilisateur, mais il y a toujours un problème. En travaillant sur votre PC, vous ne réalisez jamais si vous utilisez un pilote obsolète jusqu’à ce qu’il provoque une erreur. Ces erreurs peuvent survenir en raison de mises à niveau du système d’exploitation, de nouvelles fonctionnalités dans les logiciels ou pour corriger des bugs dans les pilotes. Un retard dans ces mises à jour peut entraîner une défaillance ou un dysfonctionnement de l’appareil, ce que tout utilisateur souhaite éviter.

Dans cet article, nous allons discuter de tout ce que vous devez savoir sur les meilleurs logiciels de mise à jour de pilotes disponibles sur le marché.

Qu’est-ce qu’un logiciel de mise à jour de pilotes ?

Mettre à jour manuellement les pilotes prend beaucoup de temps et d’efforts. Vous avez besoin de connaissances techniques pour savoir où trouver les pilotes et comment les installer. Sans parler du fait qu’avec plusieurs liens disponibles pour les pilotes, il devient fastidieux de trouver des pilotes fiables provenant des fabricants d’équipement d’origine (OEM).

C’est là qu’un logiciel de mise à jour de pilotes pour PC peut être utile. Qu’est-ce que c’est ? Un outil de mise à jour de pilotes est un logiciel qui recherche les pilotes obsolètes sur votre PC, les met en évidence, trouve les mises à jour les plus adaptées auprès des fabricants d’équipement d’origine (OEM), puis les installe sur votre ordinateur. Tout cela automatiquement !

Pourquoi avez-vous besoin d’un outil de mise à jour de Pilotes ?

Les pilotes permettent au PC de communiquer avec les appareils qui y sont associés. S’ils sont dysfonctionnels, l’appareil ne fonctionnera pas correctement. Comme le système d’exploitation peut ne pas reconnaître l’appareil, il peut afficher divers messages d’erreur. Il est donc avantageux pour les utilisateurs de maintenir tous leurs pilotes à jour avec leur dernière version. Parfois, les fabricants d’équipement d’origine mettent à jour les pilotes pour corriger des failles de sécurité, ce qui pourrait permettre aux pirates d’accéder à votre ordinateur. Ces mises à jour sont des correctifs de sécurité et doivent être installées immédiatement.

Pour accomplir la tâche de trouver le bon outil de mise à jour de pilotes, nous les avons testés, comparés et passés en revue pour vous. Nous avons sélectionné cette liste pour vous aider à décider du logiciel de mise à jour de pilotes le plus adapté et le plus sûr pour votre ordinateur. Lisez la suite pour découvrir ce que tous ces meilleurs logiciels d’installation de pilotes offrent pour mettre à jour avec succès les pilotes d’appareils.

Nos 3 meilleurs logiciels de mise à jour de pilotes pour PC

1. Advanced Driver Updater : L’outil le plus facile pour mettre à jour les pilotes

Compatibilité USP Prix Essai Gratuit Advanced Driver Updater Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 (32 et 64 bits) Télécharge des pilotes sûrs et fiables, approuvés par le test WHQL de Microsoft. 39,95 €/an Disponible

Il vous aidera à sauvegarder et restaurer facilement les pilotes de vos appareils. Vous pouvez améliorer facilement les performances et la vitesse de votre ordinateur en installant les derniers pilotes d’appareils. Il couvre tout ce qui figure sur la liste des « fonctionnalités indispensables dans un outil de mise à jour de pilotes » et est le choix recommandé par nos éditeurs.

Développé par Systweak Software, cet outil de mise à jour de pilotes avancé facilite la planification des mises à jour automatiques pour les pilotes d’appareils. C’est le meilleur logiciel pour mettre à jour les pilotes sur Windows 10 et Windows 11.

Points forts :

Met à jour tous les pilotes en un seul clic.

Liste d’exclusion pour exclure certains pilotes de la mise à jour.

Sauvegarde et restauration faciles des pilotes.

Scans automatiques et planifiés disponibles.

Compatible avec presque toutes les versions de Windows.

Travaille silencieusement en arrière-plan sans interférer avec vos tâches en cours.

Points faibles :

Les utilisateurs peuvent télécharger uniquement deux pilotes par jour avec la version gratuite. Cependant, la version sous licence n’a pas de telles restrictions.

Nous pensons que d’autres critiques partagent notre opinion sur Advanced Driver Updater, comme ceux de l’équipe de critique de Techradar !

2. Driver Booster : L’outil complet de gestion des pilotes

Compatibilité USP Prix Essai Gratuit Driver Booster Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 (32 et 64 bits) Outils supplémentaires tels que l’optimisation du système et la mise à jour des composants de jeux. 24,95 €/an Disponible

Driver Booster peut être utilisé facilement par n’importe qui car il possède une interface très intuitive. La version gratuite et payante de ce logiciel peut effectuer des analyses pour détecter les pilotes obsolètes. Il offre une fonction de mise à jour pour les composants de jeux afin de maintenir les PC optimisés pour les joueurs. L’interface utilisateur est pratique mais légèrement encombrée par rapport à Smart Driver Care.

Points forts :

Restaure les pilotes d’appareils.

Résout les problèmes avec Windows.

Grande base de données.

Met à jour les composants de jeux.

Base de données étendue pour prendre en charge les pilotes pour PC Windows 10 pour les joueurs.

Offre des fonctionnalités supplémentaires comme les mises à jour hors ligne.

Points faibles :

Parfois, le logiciel ne peut pas mettre à jour certains pilotes qui doivent être mis à jour manuellement.

3. Smart Driver Care : Met à jour rapidement les pilotes

Compatibilité USP Prix Essai Gratuit Smart Driver Care Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 (32 et 64 bits) Inclus un programme de mise à jour pour garder le système en fonctionnement efficacement. 39,95 €/an Disp

Smart Driver Care est une autre excellente application que vous pouvez utiliser pour mettre à jour les pilotes, car c’est un logiciel convivial avec une solution en un clic. C’est le meilleur logiciel de mise à jour de pilotes pour rechercher efficacement tous les pilotes manquants et obsolètes sur votre PC.

Ce qui est génial, c’est que Smart Driver Care peut également mettre à jour les programmes obsolètes installés sur votre ordinateur, en en faisant une application de mise à jour tout-en-un !

C’est l’un des meilleurs logiciels pour mettre à jour les pilotes d’appareils, vous permettant de créer une sauvegarde des pilotes avant de les mettre à jour. Cela facilite leur restauration en cas de besoin de revenir à une version antérieure des pilotes d’appareils.

Points forts :

Mise à jour de tous les pilotes obsolètes en un clic.

Mises à jour automatiques disponibles.

Possibilité de sauvegarder les pilotes avant de les mettre à jour.

Planifie des analyses automatiques de pilotes.

Prend en charge plusieurs mises à jour simultanément.

Offre l’option de retour en arrière des pilotes ainsi que la sauvegarde des pilotes.

Points faibles :

La version gratuite de cet outil de mise à jour ne prend pas en charge l’installation en lot.

Lire l’intégralité de la critique

Nous recommandons d’utiliser Advanced Driver Updater dans la catégorie payante car il offre toutes les fonctionnalités essentielles pour mettre à jour, sauvegarder, restaurer et planifier les pilotes en quelques clics.

Il possède une énorme base de données de pilotes par rapport à ses concurrents et peut également mettre à jour les pilotes individuellement ou en masse. Il propose même une version d’essai gratuite vous permettant de mettre à jour deux pilotes par jour. Vous pouvez naviguer facilement dans le tableau de bord et décider s’il vaut la peine d’investir.

Parmi les autres alternatives, on trouve Smart Driver Care, WinZip Driver Updater et Driver Easy, qui devraient répondre à vos besoins pour résoudre les problèmes liés aux pilotes.

Nous espérons que cet article vous aidera à trouver le meilleur logiciel pour mettre à jour les pilotes sur votre PC sous Windows 10/11. Nous aimerions connaître votre opinion sur cet article pour le rendre plus utile. Vos suggestions et commentaires sont les bienvenus dans la section des commentaires ci-dessous. Partagez les informations avec vos amis et autres en partageant l’article sur les réseaux sociaux.