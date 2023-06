Lenovo lance de nouveaux produits en France dont la Tab Extreme avec un impressionnant écran OLED 3K de 14,5 pouces.

Avec une part de marché de 25 %, Lenovo s’est solidement positionné en tant qu’acteur majeur sur le marché des tablettes en France. Cette performance est d’autant plus remarquable compte tenu du fait que l’entreprise ne détenait que 9 % de part de marché en 2019. Afin de maintenir cette dynamique positive, Lenovo annonce l’arrivée de deux nouvelles tablettes : la P11 deuxième génération en milieu de gamme et la Tab Extreme, une tablette inédite positionnée sur le segment premium, dominé notamment par Apple, Samsung et Microsoft.

Lenovo Tab Extreme

La Lenovo Tab Extreme propose un écran OLED 3K de 14,5 pouces avec prise en charge Dolby Vision et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Elle est équipée de huit haut-parleurs JBL certifiés Dolby Atmos, offrant ainsi une expérience multimédia immersive. Avec sa batterie impressionnante de 12 300 mAh, la Tab Extreme offre jusqu’à 12 heures d’autonomie. Cependant, le processeur Dimensity 9000 qu’elle embarque, bien que performant, ne rivalise pas avec le Snapdragon 8 Gen 2. La tablette est également livrée avec un clavier détachable et un stylet, et fonctionne sous Android 13 avec l’interface ZUI 15.

Lenovo P11 2e Gen

Quant à la Lenovo P11 2e Gen, elle est plus modeste que sa grande sœur, mais tout aussi intéressante. Dotée d’un écran LCD de 11,5 pouces en résolution 2K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, elle est équipée de quatre haut-parleurs Dolby Atmos. Elle intègre une batterie de 7 700 mAh offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie, un processeur MediaTek G99 gravé en 6 nm, ainsi que 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Surtout, son prix abordable de 349 € la rend attractive compte tenu de ses caractéristiques techniques.

Smart Paper

En plus de ces deux nouvelles tablettes, Lenovo a également annoncé la sortie d’une tablette à encre électronique appelée “Smart Paper”. Ciblant les étudiants et les professionnels à la recherche d’un outil pratique pour prendre des notes, enregistrer et modifier des documents tout en conservant la sensation d’écrire sur du papier sans rétroéclairage. La tablette offre également un accès à des milliers de livres électroniques et promet une autonomie solide, permettant de lire jusqu’à 8 500 pages avant de devoir recharger la batterie. Elle est également livrée avec une version adaptée du navigateur Firefox pour naviguer sur Internet.

Avec ces nouvelles annonces, Lenovo renforce sa présence sur le marché des tablettes en offrant des options variées, allant du milieu de gamme au segment premium, tout en répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs, que ce soit en termes de performances, de prix abordable ou de fonctionnalités spécialisées.

Marie Prigent, également connue sous le pseudonyme GeekyMarie, est une passionnée du monde numérique, des gadgets high-tech et des dernières tendances en matière de son et de télévision. Elle explore les domaines du streaming, de la réalité augmentée, du home-cinéma et des appareils intelligents. En outre, Léa est une adepte des podcasts et des médias sociaux, où elle partage ses découvertes et conseils.