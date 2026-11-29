Lenovo réserve un emplacement libre à l’ajout d’un SSD. Le format 2242 et les deux logements de mémoire méritent autant d’attention que la capacité annoncée.

L’IdeaPad Vibe 14AHP12 laisse une place à vos futurs fichiers. Lenovo prévoit deux emplacements pour SSD dans ce portable de 14 pouces, tout en indiquant ne livrer qu’un seul disque dans ses configurations. Le second logement est réservé à une extension par l’utilisateur : vous pourrez donc ajouter du stockage sans remplacer le SSD qui contient déjà Windows et vos applications.

Le détail à retenir : deux SSD courts, pas n’importe quel M.2

La fiche technique officielle Lenovo, datée du 25 novembre, précise le format : deux emplacements M.2 2242, reliés en PCIe 4.0 sur quatre lignes. « 2242 » décrit un module de 22 mm de large et de 42 mm de long. Cette longueur doit être vérifiée avant l’achat ; choisir un disque M.2 sans regarder ses dimensions ne suffit pas.

Lenovo référence des SSD de 256 Go, 512 Go ou 1 To et indique jusqu’à deux disques, avec des modules de 1 To dans les offres testées. Cette indication n’établit pas que tout SSD de capacité supérieure sera incompatible, mais elle ne permet pas non plus de le garantir. Pour une extension, retenez une référence validée pour ce portable.

La mémoire peut elle aussi évoluer

Deux logements SO-DIMM accueillent la mémoire DDR5-5600, avec une offre allant jusqu’à 32 Go. Le stockage conserve vos fichiers ; la mémoire sert aux programmes en cours d’utilisation. Ajouter un SSD ne corrige donc pas automatiquement un manque de mémoire quand vous ouvrez de nombreuses applications.

Avant de choisir votre configuration, demandez combien de modules mémoire sont installés et quelle capacité de SSD est livrée. Une possibilité d’extension a surtout de la valeur si vous savez ce qu’elle permet de conserver : le disque existant pour vos documents, ou des modules de mémoire que vous n’aurez pas à remplacer immédiatement.

Un même nom, plusieurs écrans et batteries

La fiche ne décrit pas un ordinateur unique : elle prévoit notamment un écran IPS à 120 Hz et un OLED à 60 Hz, ainsi que des batteries de 50 ou 65 Wh. Ne choisissez pas la version en supposant que l’écran ou la batterie d’une autre offre sont forcément identiques.

Enfin, l’emplacement libre ne dispense pas de consulter les consignes de maintenance avant d’ouvrir le boîtier. Sauvegardez vos fichiers et vérifiez l’outillage, les fixations nécessaires et les conditions de votre achat. La fiche internationale confirme l’évolutivité ; elle ne confirme pas, à elle seule, une disponibilité ou un tarif français.

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