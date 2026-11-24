LEGO annonce une usine de 115 000 m² au Portugal, avec plus de 1 000 emplois prévus. Le chantier doit débuter en 2027 et la production en 2030.

LEGO prévoit une nouvelle usine à Estarreja, au Portugal, avec environ un milliard d’euros d’investissement sur plusieurs années. Annoncé le 23 novembre, le projet doit renforcer la production destinée à l’Europe, au Moyen-Orient et à l’Afrique. Le chantier est attendu au premier semestre 2027, pour un démarrage de la production en 2030.

Pour les collectionneurs français, c’est surtout un investissement dans l’approvisionnement régional : LEGO présente le site portugais comme un moyen de produire plus près de ses marchés et de réagir à la demande. L’annonce ne promet ni baisse du prix des boîtes, ni disponibilité accrue à court terme pour un set précis.

Du moulage des pièces à l’emballage des boîtes

Le site prévu couvrira 115 000 m² sur un terrain de 60 hectares. Il ne servira pas uniquement à stocker des cartons : moulage, transformation des pièces, conditionnement et entrepôt de grande hauteur font partie du projet. L’usine rassemblera ainsi les étapes nécessaires pour passer de la fabrication des éléments à leur préparation pour l’expédition.

LEGO prévoit plus de 1 000 emplois une fois l’établissement pleinement opérationnel. Ce chiffre correspond à son fonctionnement à terme ; il ne décrit pas un recrutement immédiat de cette ampleur. Le groupe présente également Estarreja comme son futur site le plus automatisé et le plus avancé technologiquement.

Une quatrième usine européenne, avec une échéance à quatre ans

Estarreja doit devenir la quatrième usine LEGO en Europe et la huitième dans le monde. Ce renfort relève donc d’une stratégie industrielle à long terme, plutôt que d’une réponse aux stocks de Noël 2026. Aucun volume annuel de briques ou de boîtes n’accompagne l’annonce : la surface du bâtiment ne permet pas de déduire combien de sets supplémentaires seront produits.

Le groupe vise par ailleurs une alimentation énergétique annuelle intégralement renouvelable, dont environ 80 % serait couverte par les infrastructures installées sur place, notamment des panneaux solaires et du stockage par batteries. Récupération et réutilisation de l’eau de pluie ainsi qu’une certification environnementale LEED Platinum figurent aussi parmi les objectifs du projet. Ce sont des ambitions de conception : leur réalisation devra se vérifier avec l’ouverture du site.