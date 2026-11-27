Les Mini Poinsettias 40903 réunissent deux plantes de Noël aux couleurs différentes. Les images sont dévoilées, les conditions du cadeau restent attendues.

Des feuilles rouges, d’autres crème, et deux petites plantes qui ne perdront pas leurs feuilles après les fêtes : LEGO prépare les Mini Poinsettias 40903. Les images de ce modèle de 232 pièces, relayées par Brickset le 27 novembre, montrent une décoration de Noël pensée en duo. Le set est attendu comme cadeau avec achat, mais son calendrier et le montant à dépenser en France ne sont pas encore confirmés.

Deux pots à disposer ensemble ou séparément

Les visuels produit montrent deux compositions distinctes : l’une aux grandes feuilles rouges, l’autre dans une teinte crème. Chacune possède son propre pot couleur terre cuite et un feuillage vert. De petits éléments dorés complètent l’ensemble. Les deux constructions peuvent donc encadrer un objet sur une étagère ou se partager entre deux emplacements, plutôt que former un bouquet dans un seul vase.

Le format miniature change aussi la proposition : il s’agit de deux petites touches saisonnières à assembler, pas d’une grande plante destinée à occuper une table entière.

Pour l’obtenir, il reste toutefois à attendre les conditions françaises. Ni un seuil d’achat ni une période de distribution vérifiés ne permettent aujourd’hui de conseiller une commande précise. La référence à surveiller est 40903.