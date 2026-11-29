Le requin de Marvel Rivals arrive en 495 pièces avec une langue amovible et une nageoire détachable. LEGO annonce le set à 49,99 € pour le 1er janvier.

Jeff garde son grand sourire en passant de Marvel Rivals aux briques LEGO, mais sa bouche peut aussi se refermer. Le set 67023 permet de retirer sa langue, de détacher sa nageoire et de changer la position de ses pattes. Cette figurine de 495 pièces est annoncée à 49,99 € en France, pour le 1er janvier 2027.

Une langue amovible pour changer son expression

Le petit requin terrestre ne se résume pas à une silhouette à poser sur une étagère. Sa tête, ses pattes, sa queue et ses nageoires sont articulées. On peut donc modifier sa posture pour le présenter en train de marcher ou de nager, sans reconstruire le modèle à chaque changement.

Sa langue joue un rôle plus discret : il faut la retirer pour fermer sa bouche. Ce sont deux présentations prévues par LEGO, avec le sourire largement ouvert ou la gueule refermée. Le médaillon portant son nom et ses grands yeux restent les signes les plus reconnaissables du personnage.

La nageoire reprend une idée du jeu

Dans Marvel Rivals, Jeff peut se déplacer en s’enfouissant. LEGO transpose cette idée avec une nageoire détachable, à utiliser pour évoquer sa présence sous terre. Le constructeur propose aussi de rejouer ses déplacements à travers les murs : il s’agit d’une mise en scène avec les éléments du set, pas d’une figurine qui traverse physiquement une construction.

C’est ce détail qui donne davantage de sens à la séparation de la nageoire. Elle sert à représenter un autre état du personnage, plutôt qu’à ajouter simplement une pièce mobile à son dos. Les autres articulations permettent ensuite de retrouver une pose complète lorsque Jeff ressort.

Un modèle de 22 cm, attendu après Noël

Une fois assemblé, Jeff mesure plus de 22 cm de long, 13 cm de haut et 8 cm de large. LEGO le destine aux constructeurs de 12 ans et plus.

La date compte si vous cherchez un cadeau de fin d’année : sa sortie française est fixée au 1er janvier 2027. Il ne faut donc pas le compter parmi les nouveautés disponibles pour Noël 2026.

Les instructions seront également accessibles dans LEGO Builder. L’application permet d’agrandir et de faire pivoter le modèle en 3D pour suivre le montage. Une fois la construction terminée, les changements de pose et les deux expressions de la bouche restent les principales possibilités de manipulation.