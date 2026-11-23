Godzilla arrive le 27 novembre avec un cadeau dédié. Mais les trois offres LEGO françaises ne suivent ni les mêmes dates ni les mêmes conditions.

Acheter le grand Godzilla LEGO pendant le Black Friday ne donnera pas automatiquement accès à tous les cadeaux affichés. Les conditions françaises réservent une surprise importante : le set Godzilla est exclu de l’offre de boule à neige. Il possède en revanche son propre cadeau, avec un calendrier différent.

Godzilla arrive le 27 novembre à 399,99 €

LEGO annonce le set Ideas Godzilla 21375 pour le 27 novembre, au prix de 399,99 €. Le modèle est issu d’une idée de Matthew Esposito, connu sur LEGO Ideas sous le pseudonyme MattE720. C’est donc bien une commercialisation officielle, à distinguer des projets encore soumis au vote sur la plateforme.

À ce tarif, il est naturel de regarder les cadeaux associés avant de commander. Le montant du panier ne suffit pourtant pas : certaines offres dépendent du produit acheté, d’autres d’un seuil, et leurs périodes ne se recouvrent pas entièrement.

Trois cadeaux, trois conditions à lire séparément

La page française du Black Friday LEGO précise les offres suivantes, dans la limite des stocks :

Cadeau Condition annoncée Période Logo et empreinte Godzilla 40888 Achat du Godzilla 21375 27 au 30 novembre Jukebox rétro 40914 250 € d’achats éligibles 27 au 29 novembre Boule à neige hivernale 40918 170 € d’achats éligibles ; Godzilla 21375 exclu 27 au 29 novembre

Ces conditions ne permettent donc pas de compter le prix de Godzilla pour débloquer la boule à neige. Le jukebox n’affiche pas cette exclusion, mais il faudra vérifier les cadeaux effectivement ajoutés au panier au moment de la commande. Nous n’avons pas observé de cumul dans un panier, les offres n’étant pas encore ouvertes lors de cette vérification.

Ce qu’il faut vérifier avant de payer

Les cadeaux sont limités à un exemplaire par foyer et ne s’appliquent pas rétroactivement. Les offres concernent les canaux LEGO participants ; elles ne doivent pas être présumées identiques chez un revendeur. Une commande passée le 30 novembre ne se trouve pas non plus dans la période des deux cadeaux arrêtés au 29.

Avant de valider, contrôlez le détail du panier : référence du set, montant des achats éligibles, cadeau présent et total à payer. Si l’objectif est uniquement Godzilla, ajouter des produits pour atteindre un autre seuil change le coût réel de l’achat. Le bon repère reste le panier final, pas le nombre de cadeaux sur la bannière. Un stock épuisé peut également rendre une offre indisponible avant sa date de fin annoncée.