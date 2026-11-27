Beyond the Brick anime douze heures de rencontres LEGO samedi 28 novembre. Le direct débute à 18 heures à Paris et accompagne l’action de Creations for Charity.

LEGO : douze heures de direct samedi pour offrir des briques aux enfants qui en manquent

Samedi 28 novembre, Beyond the Brick consacre douze heures de direct à la communauté LEGO et à Creations for Charity. Pour les spectateurs français, le rendez-vous commence à 18 heures et se poursuit jusqu’à 6 heures dimanche matin. L’objectif de l’association est d’offrir des boîtes LEGO neuves à des enfants défavorisés.

La page officielle de l’événement confirme la durée et l’horaire américain : de midi à minuit, heure de l’Est standard, le 28 novembre. À cette date, Paris a six heures d’avance. Le direct ne commence donc pas à minuit en France ; c’est bien un programme à rejoindre samedi en début de soirée.

Après l’actualité du set Godzilla et des cadeaux du Black Friday, ce rendez-vous porte sur une autre facette de LEGO : les créations des fans et les personnes qui les assemblent.

Des constructeurs, des designers et des créateurs de contenu

Joshua Hanlon, de Beyond the Brick, anime l’émission avec un coanimateur. L’organisateur annonce des constructeurs expérimentés, des créateurs de contenu et des designers LEGO parmi les participants. Il ne publie pas, sur cette page, un déroulé nominatif heure par heure : mieux vaut donc éviter de réserver un créneau pour un invité dont le passage n’a pas été confirmé.

Le format reste un rendez-vous de passionnés. Il permet de découvrir le travail des personnes qui conçoivent et présentent des créations, au-delà des seules nouveautés vendues en magasin. Pour un spectateur, l’intérêt est aussi de voir comment d’autres abordent la construction : un détail de structure ou une manière d’assembler peut donner une idée pour ses propres briques.

L’association rappelle que ses marathons duraient auparavant vingt-quatre heures, de 2014 à 2024. Le programme annoncé cette année conserve une longue soirée de rencontres, avec douze heures de diffusion.

Où retrouver le direct depuis la France

Le point d’entrée indiqué par l’organisateur est la chaîne YouTube de Beyond the Brick. Consultez-la à l’approche de 18 heures, ou revenez à la page officielle de Creations for Charity pour suivre le lien proposé. Aucun billet n’est mentionné dans l’annonce de visionnage.

Le lien précis de l’émission 2026 n’étant pas établi dans les éléments consultés, nous renvoyons à la chaîne plutôt qu’à une ancienne vidéo. L’organisateur donne accès aux émissions des années précédentes, mais cela ne garantit pas encore la disponibilité ni les conditions d’une rediffusion de celle du 28 novembre. Aucun doublage ou sous-titrage français n’est annoncé.

Selon sa présentation officielle, Creations for Charity fonctionne avec des bénévoles. Des constructeurs du monde entier donnent des créations originales, vendues lors de la collecte annuelle. L’argent sert ensuite à acheter des boîtes neuves pour les enfants pendant les fêtes.

Le fonctionnement détaillé par l’association distingue bien les deux étapes : la création donnée est expédiée par son constructeur à son acheteur ; les nouvelles boîtes sont achetées puis remises à des organismes locaux qui aident les enfants. Ce ne sont donc pas nécessairement les modèles de collection présentés pendant la collecte qui deviennent les cadeaux distribués.

Le direct accompagne cette action, sans constituer une présentation officielle de la gamme LEGO. L’association précise que le groupe LEGO ne parraine, n’autorise ni n’approuve son site. Pour les fans français, le rendez-vous à retenir reste samedi à 18 heures, sur la chaîne de l’équipe qui l’anime.

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