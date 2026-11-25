BrickLink a rouvert le 24 novembre. Des messages retardés peuvent arriver, et les vendeurs doivent vérifier leur boutique et leurs commandes.

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BrickLink est de nouveau accessible après sa panne de novembre, mais un e-mail arrivé avec retard ne décrit pas forcément l’état actuel d’une boutique. La plateforme confirme sa restauration le 24 novembre et prévient que des messages automatiques accumulés pendant l’interruption peuvent encore être envoyés. Pour les acheteurs et vendeurs de pièces LEGO, la priorité est de vérifier les opérations dans leur compte plutôt que de réagir à chaque notification isolément.

Pourquoi un avis d’inactivité peut arriver au mauvais moment

Dans sa FAQ officielle mise à jour le 24 novembre, BrickLink explique que certains courriels ont été mis en attente ou déclenchés pendant la panne. Ils peuvent être distribués au retour du service alors que leur contenu ne correspond plus à la situation présente.

La plateforme donne l’exemple d’un avis automatique d’inactivité d’une boutique. Un vendeur peut le recevoir alors même qu’il n’avait aucun moyen de se connecter. Lorsqu’un message concerne clairement une opération impossible à réaliser pendant l’interruption, BrickLink indique qu’aucune action immédiate n’est nécessaire sur cette base.

Le bon réflexe est de rapprocher le message de la date de l’événement et de ce qui figure réellement dans la boutique. Une alerte retardée n’est pas, à elle seule, la preuve qu’une commande vient d’être annulée ou qu’un compte fonctionne mal.

Toutes les boutiques ont dû rouvrir avec le site

Le retour du service comporte une autre particularité pour les vendeurs : BrickLink indique que sa configuration actuelle ne lui permet pas de conserver certaines boutiques fermées pendant que la plateforme redémarre. Les boutiques ont donc rouvert ensemble, y compris lorsque leur propriétaire aurait préféré préparer sa reprise à son rythme.

Pour un vendeur qui avait prévu d’attendre avant de reprendre les commandes, ce point mérite une vérification rapide des réglages et de l’activité du compte. La réouverture technique du site et la disponibilité personnelle du commerçant ne coïncident pas nécessairement.

BrickLink reconnaît la gêne et dit vouloir examiner la manière dont les paramètres des boutiques pourraient mieux prendre en charge ce type de situation. Cette intention n’est pas encore une nouvelle option disponible dans l’interface.

Les délais liés à la panne doivent être neutralisés

La plateforme indique vouloir exclure la période d’indisponibilité des calculs concernés par les délais de réponse, les fenêtres de retour d’expérience et le mode vacances. L’objectif est que le temps pendant lequel personne ne pouvait accéder au service ne pénalise pas ces échéances.

Il s’agit d’une règle de traitement annoncée par BrickLink, pas de la preuve que chaque compte a déjà été corrigé. Si un délai ou un état paraît incohérent après le redémarrage, la plateforme demande de consulter d’abord la FAQ puis de transmettre le problème au support avec les informations nécessaires à son examen.

Deux interruptions distinctes : ne pas mélanger leurs conclusions

La FAQ sépare l’interruption commencée le 19 novembre de celle du début du mois. Pour le second incident, BrickLink indique ne pas avoir constaté d’accès aux mots de passe, informations de paiement, comptes bancaires, pièces d’identité ou autres données sensibles citées dans sa réponse.

Le passage concernant la panne du 5 novembre mentionne, lui, l’accès à des noms d’utilisateur, des adresses IP et à un très petit nombre d’adresses e-mail. Reprendre ces éléments comme s’ils décrivaient automatiquement l’incident du 19 novembre brouillerait le bilan. La date du bloc de FAQ est donc aussi importante que son contenu.

Le retour du service ne suffit pas à conclure que toutes les fonctions sont immédiatement stabilisées. BrickLink invite les membres à signaler les anomalies touchant leur compte, leurs commandes, leur inventaire ou d’autres parties du site.

La FAQ fournit l’adresse bricklink@support.lego.com pour les problèmes non répertoriés. Décrivez l’opération concernée, sa date et le comportement observé ; un message précis sera plus utile qu’une simple mention de « compte bloqué ».

BrickLink rappelle aussi que ses communications passent par ses canaux officiels. En cas de doute sur un courriel, la plateforme demande de ne pas y répondre, de ne pas ouvrir ses pièces jointes et de contacter directement le support. Un mot de passe ou des informations de paiement ne doivent pas être envoyés par e-mail. Après une panne qui a retardé les notifications, distinguer un ancien message d’une demande actuelle devient particulièrement utile.