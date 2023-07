Le potentiel maximal à un prix raisonnable : Découvrez le Sony A6700

Laissez-vous tenter par le Sony A6700, l’appareil photo qui promettait une révolution avec le meilleur capteur du marché et une résolution énorme. Cependant, la réalité s’est avérée quelque peu différente, avec le Sony A6700 offrant un excellent rapport qualité-prix, caché dans un boîtier amélioré emprunté à la caméra professionnelle haut de gamme Sony FX30.

Améliorations notables dans le design

Le boîtier du Sony A6700 est similaire à celui du modèle A6600, mais il a été adapté aux besoins et possibilités modernes. Il est un peu plus léger que son prédécesseur (503/493 g) et a des dimensions similaires (12 × 7 × 8 cm). Sa poignée avant est légèrement plus grande et plus profonde, ce qui fait que le A6700 tient mieux en main, en particulier avec des objectifs plus grands et plus lourds.

L’agencement des boutons est similaire, mais nettement amélioré. Une nouveauté est la molette Photo/Film/S&Q, que les concepteurs ont pour la première fois placée juste sous le cadran arrière. La molette est mince, mais distincte, et son utilisation est très agréable.

L’affichage et l’ergonomie

Le viseur électronique OLED XGA a toujours la même résolution de 2,36 Mpix, mais sa luminosité a été améliorée à l’égal de celle du viseur de la Sony A7R V. C’est une amélioration notable, bien que ce soit toujours un petit viseur et pas très confortable. Il est regrettable que Sony, qui sait vraiment comment faire un bon viseur, ne nous ait offert qu’une légère mise à jour.

L’affichage est également similaire à celui du A6600. La nouveauté du A6700 est son mécanisme de rotation et d’inclinaison. L’écran lui-même est très similaire, si ce n’est identique, à celui du A6600, ce qui est malheureusement une déception. Il s’agit d’un écran très moyen de 3 pouces avec une résolution de 1,03 million de points. Bien que sa résolution soit légèrement plus élevée que celle du A6600 (921 000 points), la différence n’est pas vraiment perceptible en pratique.

Une performance interne exceptionnelle

Au cœur de l’appareil, on trouve un capteur stabilisé APS-C 26 Mpix CMOS Exmor R BSI, qui offre la possibilité de travailler avec une sensibilité ISO allant de 100 à 32000 (extensible à 102400). Le fabricant ne mentionne pas la fonction Dual ISO, mais si nous avons bien à faire avec le capteur du FX30, nous devrions avoir deux circuits (ISO 800 et 2500). Curieusement, le capteur a des paramètres très similaires à ceux du capteur utilisé dans le Fujifilm X-T4.

En termes de qualité d’image, le Sony A6700 ne déçoit pas. Il s’agit d’un nouveau capteur, pas d’une mise à jour d’un vieux modèle. En outre, Sony améliore également son logiciel à chaque génération et augmente sa puissance de calcul, donc l’appareil gère bien la reproduction des couleurs, y compris celle de la peau humaine.

Impressionnante qualité vidéo en 4K 120

Comme pour le Sony FX30, la qualité de l’image que produit le Sony A6700 est de très haut niveau, l’un des plus élevés de la classe APS-C. L’image a une belle plasticité et offre un look cinématographique.

Le Sony A6700 offre de nombreux modes vidéo, dont le 4K 60p sans crop, le 4K 120 fps pour les prises de vue au ralenti, et même le FHD 240 fps. La caméra lit l’image de l’ensemble du capteur, suréchantillonnant de 6K à 4K 60 fps, ce qui donne une excellente qualité d’image. L’image est riche en détails et offre de grandes possibilités de post-production.



