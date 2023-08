Le Google Pixel Fold possède une fonction cachée surprenante

Le Google Pixel Fold, annoncé le 10 mai de cette année, ne cesse de nous surprendre. Trois mois après cette annonce, nous continuons de découvrir de nouvelles choses à son sujet. La dernière en date ? Une fonction exclusive cachée que l’on ne s’attendait pas à trouver dans ce premier téléphone pliable de Google : le support pour l’audio spatial. Et la meilleure partie est que vous pouvez en profiter sans avoir besoin de périphériques supplémentaires. Curieux d’en savoir plus ? Continuons !

Une fonctionnalité cachée du Google Pixel Fold

Google a conçu le Pixel Fold avec des haut-parleurs stéréo qui prennent en charge l’audio spatial. Cette spécificité n’est pas clairement mise en avant, même dans la page officielle d’assistance. On y mentionne que cette fonction est exclusive au modèle de Pixel pliable, qui rappelle un livre ouvert.

Comment activer l’audio spatial ?

Pas de panique, l’activation de cette fonction est un jeu d’enfant et se fait en trois étapes simples :

Ouvrez l’application Paramètres de votre téléphone. Appuyez sur Son & vibration > Audio spatial. Activez/Désactivez le haut-parleur du téléphone.

Et voilà ! Vous pouvez désormais profiter de l’audio spatial sur votre Pixel Fold sans avoir besoin de mettre des écouteurs.

Qu’est-ce que l’audio spatial ?

Pour comprendre ce qu’est l’audio spatial, imaginez-le comme une simulation sonore qui trompe votre cerveau, lui faisant croire que ce que vos oreilles entendent provient de toutes les directions et non pas uniquement de l’endroit où se trouve l’écran. On peut le considérer comme l’équivalent en réalité virtuelle/augmentée qui cible votre ouïe plutôt que votre vue.

Certains écouteurs compatibles avec l’audio spatial disposent également de capacités de suivi de la tête. Cela signifie que le son peut changer en fonction des mouvements de votre tête, ce qui rend l’expérience encore plus réaliste.

Autrefois, ces fonctionnalités étaient principalement atteintes dans les cinémas et les installations stéréo domestiques. Cependant, grâce à quelques tours de magie logicielle, les fabricants et les développeurs peuvent désormais reproduire un effet similaire, même dans des gadgets aussi petits que nos téléphones et nos écouteurs.

Ainsi, le Google Pixel Fold ne se contente pas de se plier ; il nous offre une expérience auditive immersive et surprenante, à portée de main. Un véritable pas en avant dans l’univers des smartphones pliables !