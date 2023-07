Le contrôleur Sony Access pour PS5 est maintenant en prévente. Que faut-il savoir à son sujet ?

Le contrôleur Access a été conçu en pensant à ceux qui nécessitent des solutions supplémentaires pour un gameplay confortable. Que propose-t-il, combien coûte-t-il et quand sera-t-il disponible à la vente ? Les fabricants de consoles ont enfin compris que tout le monde ne peut pas utiliser confortablement leur matériel. Il s’agit principalement des personnes atteintes de divers handicaps physiques qui aimeraient pouvoir profiter de la Xbox, PlayStation ou Nintendo, mais qui, en raison de leurs besoins individuels, ne peuvent pas le faire. Il y a quelques années, Microsoft a répondu aux attentes de ce groupe de joueurs en lançant sur le marché le contrôleur adaptatif Xbox, puis une série complète d’accessoires adaptatifs qui peuvent également être utilisés pour utiliser un ordinateur. Cette année, c’est au tour de Sony avec son contrôleur dédié pour des tâches spéciales, qui a présenté il y a quelque temps le contrôleur Access, un appareil spécial qui aidera les joueurs ayant des handicaps physiques à jouer à tous les titres sur les consoles PlayStation 5.

Contrôleur Access : Un jeu confortable pour ceux qui en ont le plus besoin

Au CES de cette année, qui a eu lieu en janvier, Sony a officiellement présenté son nouveau contrôleur conçu pour ceux qui nécessitent des solutions supplémentaires pour un jeu confortable. Nous avons dû attendre près d’un semestre pour obtenir des détails sur le Contrôleur Access. Nous savons aujourd’hui qu’il s’agit d’un ensemble universel qui peut être adapté aux divers besoins de différents joueurs. Il a été conçu en étroite collaboration avec la communauté des personnes handicapées pour les aider à jouer de manière plus confortable et plus longue. Le contrôleur a été construit de manière à pouvoir offrir une configuration de disposition des boutons et à s’adapter aux différentes capacités de mouvement, avec la possibilité de changer entre les superpositions attachées aux joysticks pour trouver la forme et la texture qui conviennent le mieux à des utilisateurs spécifiques.

Configuration et fonctionnalités du contrôleur Access

Le contrôleur Access peut être placé n’importe où où il sera le plus confortable à utiliser : il peut être tourné à 360 degrés complets, posé sur différentes surfaces planes, sur une table de fauteuil roulant ou attaché à un support AMPS, c’est la norme industrielle pour le montage des appareils, y compris les équipements d’accessibilité. L’appareil peut être couplé à un autre Contrôleur Access ou à un contrôleur DualSense/ DualSense Edge pour ajouter à sa configuration des fonctions telles que les effets tactiles, les effets de déclenchement adaptatifs, le capteur de mouvement et le panneau tactile. Le matériel permet également de connecter d’autres accessoires, y compris des boutons, des commutateurs de déclenchement spéciaux et d’autres appareils compatibles en utilisant quatre ports de 3,5 mm qui peuvent être configurés supplémentaires dans les paramètres de la console PS5.