Laissez-vous surprendre : La TicWatch Pro 5 de Mobvoi dépasse toutes vos attentes !

La société Mobvoi a toujours été précurseur en matière d’écrans pour smartwatches, optant pour une approche à double écran en superposant un LCD basse consommation à un OLED lumineux et audacieux. Ce choix offre un avantage considérable en termes d’autonomie par rapport aux autres montres connectées concurrentes. Cependant, la dernière création de la marque, la TicWatch Pro 5, n’est pas simplement une répétition de leurs précédentes réussites.

La TicWatch Pro 5 : un joyau technologique de pointe



La TicWatch Pro 5 est à l’avant-garde de la technologie avec l’un des derniers processeurs Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 et est équipée d’une version de WearOS si avant-gardiste qu’elle pourrait découper de l’acier. Elle dispose également d’une couronne numérique pour une navigation rapide, une durabilité militaire, et une gamme complète de capteurs pour le suivi de la santé et de la forme physique. Cependant, être le premier à intégrer de nouvelles technologies ne signifie pas forcément être le meilleur. Parviendra-t-elle à justifier son prix élevé face à la concurrence des grandes marques?

Conception et construction : la reine des montres connectées

La TicWatch Pro 5 ne s’éloigne pas trop des précédentes réalisations de Mobvoi. Elle est conçue à partir d’un mélange robuste d’aluminium et d’acier inoxydable, avec une large lunette striée entourant le cadran de la montre. Elle promet une grande résistance aux rayures et aux chocs, grâce à la protection Gorilla Glass.

Nouveautés de la génération TicWatch Pro 5

Cette génération introduit une couronne numérique rotative sur le côté droit, avec un détail rouge qui ajoute une touche de couleur. La montre dispose également d’un bouton de raccourci qui ouvre le menu récent avec une seule pression et Google Wallet avec une double pression. Malheureusement, ces boutons ne peuvent pas être reprogrammés pour lancer des applications spécifiques.

Le cadran de 1,4 pouces de la TicWatch Pro 5 n’est pas exactement géant par rapport aux standards actuels des smartwatches, mais avec la lunette, il prend encore beaucoup de place sur votre poignet. Avec aucune option d’affichage plus petit ou de boîtiers de couleur différente, votre seul choix est “grand et noir”.

Le bracelet en caoutchouc fourni met la fonction avant la forme, mais il est assez facile de le remplacer par quelque chose de plus élégant grâce aux attaches à libération rapide. La montre accepte un bracelet standard de 24 mm, sans système de fixation propriétaire comme celui que l’on trouve sur la Google Pixel Watch.

Écran : Un choix doublement avantageux

Il est presque impossible de se rendre compte que l’écran de la TicWatch Pro 5 est en réalité composé de deux panneaux superposés. Lorsque l’écran OLED principal est en action, il est suffisamment lumineux pour une utilisation en extérieur, avec des couleurs vives et une résolution nette de 466×466 qui rend même les petites lignes de texte faciles à lire.

Un écran basse consommation intelligent

Lorsque vous n’interagissez pas directement avec lui, la montre passe à la couche LCD basse consommation qui se trouve dessus. Elle peut toujours afficher votre fréquence cardiaque actuelle, le nombre de pas effectués et la durée de vie restante de la batterie en mode veille. Commencez à enregistrer un exercice et la couleur de fond changera pour refléter votre zone de fréquence cardiaque, vous évitant de devoir faire un balayage ou deux en plein entraînement.

Cet écran remplace efficacement l’option d’affichage toujours allumée intégrée à WearOS, en utilisant beaucoup moins d’énergie mais restant lisible en un coup d’œil. Soulevez votre bras et il s’illumine juste assez pour être vu dans l’obscurité.

Caractéristiques et autonomie de la batterie : une endurance impressionnante

Étant le premier modèle de Mobvoi équipé de WearOS 3.5, la TicWatch Pro 5 est aussi à jour que possible pour les wearables Android actuellement. La configuration est très similaire (bien que pas tout à fait identique) à celle de la Pixel Watch et de la Galaxy Watch 5 de Samsung, avec une longue liste d’applications de la marque en plus de la sélection standard.

La batterie de la TicWatch Pro 5 de 628mAh est l’une des plus endurantes de toutes les montres WearOS que nous avons testées, elle dure souvent trois jours d’utilisation typique entre deux recharges.

Suivi de l’exercice et de la forme physique: une profusion d’applications

La TicWatch Pro 5 est dotée d’un large éventail de capteurs, y compris l’accéléromètre habituel pour le suivi des pas, les capteurs de fréquence cardiaque et de température de la peau, une boussole, un baromètre et un GPS à cinq bandes pour le suivi de la localisation. Elle surveille également les niveaux d’oxygène dans le sang et prend en charge les paiements sans contact Google Wallet grâce à la NFC.

Les caractéristiques techniques du Ticwatch Pro 5

Information Détail Marque Ticwatch Couleur Noir Système d’exploitation Wear OS 3 Ecran 1,43 Pouces Connexions NFC Caractéristiques spéciales Moniteur de respiration, Moniteur du sommeil Appareils compatibles Smartphone avec Android 8.0 ou version ultérieure Type de batterie Lithium-ion Batterie rechargeable Oui Disponibilité des pièces détachées Information indisponible Mises à jour logicielles garanties jusqu’à Information non disponible Moyenne des commentaires client 4,7 sur 5 étoiles (180 évaluations) Numéro du modèle de l’article TicWatch Pro 5 ASIN B0BYS4KJV6 Classement des meilleures ventes d’Amazon 5,440 en High-Tech, 197 en Montres connectées Date de mise en ligne sur Amazon.fr 17 mars 2023

Verdict sur la Mobvoi TicWatch Pro 5

Malgré un retard considérable par rapport à la date de lancement originale d’octobre 2022, la TicWatch Pro 5 valait la peine d’attendre. C’est une smartwatch très compétente qui allie de grandes performances à une autonomie de batterie véritablement impressionnante. Bien qu’elle se situe dans le haut du spectre des prix des wearables, elle est fabriquée à partir de matériaux haut de gamme et ne manque pas de capacités de suivi de la santé.

Pour ceux qui n’ont pas l’habitude d’attendre, c’est sans aucun doute l’une des meilleures smartwatches Android actuellement en vente.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.