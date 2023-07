La Suunto 7 : La montre connectée qui va révolutionner votre quotidien et vos séances de sport !

Découvrez la nouvelle Suunto 7, une montre connectée conçue pour vous accompagner dans vos aventures sans compromis. Propulsée par le processeur Qualcomm Snapdragon Wear 3100, cette montre combine les avantages d’une montre sportive avec GPS intégré et les fonctionnalités d’une montre connectée intelligente.

Suunto 7 : Fusion entre expertise sportive et fonctionnalités intelligentes

Avec le dévoilement de la nouvelle Suunto 7, on assiste à la naissance de la nouvelle génération de montres Suunto. En effet, ce bijou technologique allie l’expertise sportive de Suunto à l’ingéniosité des fonctionnalités intelligentes offertes par Wear OS de Google. La Suunto 7 offre une intégration fluide de Wear OS de Google, permettant une expérience qui soutient aussi bien vos activités sportives que votre vie quotidienne, le tout dans une interface épurée.

Caractéristiques clés de la Suunto 7

La Suunto 7 propose une expérience sportive avec plus de 70 modes de sport, du running au ski, en passant par le cyclisme et le surf. Elle intègre un suivi précis de vos exercices, des commandes musicales sur la montre elle-même et offre un accès à l’application Suunto pour obtenir des informations détaillées sur votre entraînement. Cette montre peut fonctionner jusqu’à 12 heures en continu en mode suivi GPS.

Des cartes extérieures hors ligne avec les Heatmaps de Suunto intégrées pour 15 activités permettent aux utilisateurs de toujours trouver leur chemin et de connaître les meilleurs itinéraires d’entraînement, même lorsque leur téléphone est laissé de côté ou qu’il n’y a pas de connectivité réseau disponible.

Wear OS de Google facilite la vie quotidienne avec Google Fit™, Google Assistant™, Google Pay™ et des milliers d’applications disponibles sur Google Play™. En outre, la montre propose des fonctionnalités quotidiennes telles que les notifications, les mises à jour du calendrier et la météo en temps réel.

Enfin, la Suunto 7 est conçue pour résister aux chocs, à l’eau et à la poussière, elle a été testée en Finlande pour garantir sa robustesse.

Des fonctionnalités innovantes et une conception robuste

La Suunto 7 présente de nouvelles fonctionnalités, dont des cartes extérieures en couleur qui permettent aux sportifs de suivre leur localisation en temps réel grâce à un écran OLED tactile ultra-lumineux. Elle offre également plus de 70 modes sportifs, de la course au yoga, une batterie longue durée pour une utilisation quotidienne active et un suivi précis de l’exercice avec mesure de la fréquence cardiaque au poignet, baromètre pour les lectures d’altitude, et des aperçus de l’entraînement.

La Suunto 7 est conçue et testée en Finlande pour résister aux conditions et aux aventures les plus difficiles, avec un écran en verre Gorilla pour résister aux chocs, à l’eau et à la poussière. Que vous soyez à l’extérieur face aux éléments ou à l’intérieur pour un cours de yoga, cette montre ne manque jamais de rythme.

Spécifications de la Suunto 7

Poids : 70g

Lunette : Acier inoxydable

Boîtier de la montre : Polyamide renforcé

Matériaux du bracelet : 24mm (disponible en silicone, cuir et textile)

Navigation : GPS, Glonass, Galileo

Autonomie de la batterie : Jusqu’à 12 heures en mode suivi GPS ou jusqu’à 48 heures en utilisation quotidienne

Résistance à l’eau : 50 mètres

Système d’exploitation : Wear OS par Google

Processeur : Qualcomm Snapdragon Wear 3100

Compatibilité téléphone : iOS et Android

Prix de vente conseillé : 599 , 00 €

N’attendez plus, sautez le pas et découvrez comment la Suunto 7 peut révolutionner votre quotidien et vos entraînements sportifs. Rendez-vous dès maintenant sur Amazon pour profiter d’une expérience unique. Cliquez ici et transformez votre vie avec la Suunto 7 !

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde. A lire : SpaceX Starship : un lancement crucial pour l'avenir de l'exploration spatiale avec des défis à surmonter