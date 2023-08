La fonctionnalité salvatrice de l’iPhone 14 débarque sur les smartphones Android

Une nouvelle qui devrait réjouir tous les utilisateurs de smartphones Android : la fameuse fonction d’alerte SOS par satellite, jusqu’ici exclusive à la série iPhone 14 d’Apple, va être déployée sur leurs appareils cette année. Cette fonctionnalité innovante a déjà permis de sauver de nombreuses vies, ajoutant ainsi une autre corde à l’arc de ces dispositifs technologiques.

L’iPhone 14, le dernier né de la série de smartphones Apple, est doté d’une fonction d’alerte SOS qui permet à l’appareil de se connecter à un satellite. Cette fonctionnalité n’était pas encore disponible sur une large gamme de dispositifs Android, mais la donne change enfin. Cette fonction SOS par satellite a déjà permis de sauver de nombreuses vies. Pour preuve, le cas d’un homme qui est tombé d’une falaise et qui n’aurait pas survécu sans son iPhone 14, ou encore celui d’un groupe d’adolescents perdus dans un canyon et qui ont été sauvés grâce à leur smartphone Apple.

Cependant, tout le monde n’a pas un iPhone, et cette fonctionnalité ne fonctionne pas partout – par exemple en Pologne. C’est là que Qualcomm entre en jeu, permettant l’intégration de cette fonctionnalité à l’univers Android à plus grande échelle.

Selon les rapports de l’utilisateur Weibo, connu sous le pseudonyme de Digital Chat Station, des tests sont en cours sur une version spéciale du prochain processeur Snapdragon 8 Gen 3. Ce chipset offrira également la connectivité satellite Snapdragon Satellite, annoncée lors du salon CES de cette année.

En théorie, le précédent Snapdragon 8 Gen 2 devait supporter cette fonction, mais nous n’avons pas encore entendu parler d’un smartphone phare avec ce chipset capable d’envoyer un message SOS en cas d’absence de connexion au réseau mobile. C’est probablement parce que cette fonction sera activée seulement dans la seconde moitié de cette année – soit dans les prochains mois.

The Snapdragon 8 Gen 3 from TSMC promises a 10% single-core and 20% multicore boost, raising the bar for smartphones! 📈 Though it can’t beat Apple’s A16 Bionic, it’s still a smooth experience. Can it make our phones run faster than our coffee runs in the morning? ☕️ #Snapdragon pic.twitter.com/yDwO70pFSR

