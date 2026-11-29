La KONKR Pocket Advance d’Ayaneo reçoit une coque Ice Blue et une configuration de 6 Go. Son écran au format 3:2 reste pensé pour les jeux rétro.

La coque laisse deviner les composants, les boutons restent bien visibles et le format rappelle les consoles de poche du début des années 2000. Avec son nouveau coloris Ice Blue, la KONKR Pocket Advance d’Ayaneo mise sur ce plaisir de retrouver un objet familier. La nouveauté comprend aussi une configuration de 6 Go de mémoire.

Une nouvelle couleur, deux configurations

La boutique officielle Ayaneo propose la version Ice Blue en 3 Go de RAM avec 32 Go de stockage, ou en 6 Go avec 64 Go. Le prix d’entrée affiché au moment de la vérification est de 109 dollars, soit environ 99,50 € au taux de référence de la BCE du 27 novembre 2026, hors livraison et taxes éventuelles.

Ce montant ne correspond pas à un prix français tout compris : la boutique indique que les frais de livraison sont calculés à la commande et que taxes et droits de douane ne sont pas inclus. Le coût final dépend donc du pays de livraison et des frais applicables.

Un écran qui respecte le format de la Game Boy Advance

Sur le fond, il reste question de la Pocket Advance déjà connue. Dans sa présentation officielle du modèle, Ayaneo décrit un écran LCD de 3,5 pouces, au format 3:2, affichant 960 × 640 pixels. Sa définition permet d’agrandir exactement quatre fois, sur chaque axe, une image de 240 × 160 pixels.

Pour un jeu utilisant cette définition, chaque pixel d’origine peut ainsi occuper un carré régulier de l’écran. Cela évite les tailles de pixels irrégulières qu’un agrandissement mal adapté peut produire. Le résultat dépend naturellement du logiciel utilisé et de ses réglages d’affichage.

La mémoire augmente, pas la puissance du processeur

Le modèle repose sur un MediaTek Helio G90T, une batterie de 4 000 mAh et un format de 151,3 × 82,4 × 22 mm pour environ 224 g. Il dispose d’un emplacement microSD et d’une prise casque.

Choisir 6 Go de RAM ne transforme pas le processeur. Cette marge supplémentaire peut être intéressante pour les applications et leur fonctionnement, mais elle ne permet pas, à elle seule, de promettre qu’une génération de consoles plus exigeante fonctionnera correctement.

Le nouveau coloris présenté par Daily Gadget le 28 novembre renouvelle donc surtout l’allure de cette petite machine. Pour un achat depuis la France, vérifiez d’abord le total livré, les conditions de garantie et les logiciels que vous comptez réellement utiliser. Le charme de la coque translucide ne remplace pas ces critères.

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