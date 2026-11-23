Un écran couleur à encre électronique, une pile remplaçable et une fonction de localisation : le Kodak SlideTag donne deux usages au même porte-clés.

Une photo de famille sur vos clés, puis une sonnerie pour les retrouver : le Kodak SlideTag réunit cadre photo miniature et traceur Bluetooth. Fabriqué par Reto sous licence Kodak, cet objet reprend la forme d’une diapositive. Il fonctionne avec les réseaux de localisation Apple et Google, sans devenir pour autant une balise GPS autonome.

Une diapositive qui change de photo

Le descriptif officiel du SlideTag annonce un écran à encre électronique de six couleurs, de 1,54 pouce et 240 × 240 pixels. L’objet mesure 39,3 × 46 × 7,58 mm pour 16,6 g. Son affichage reste visible sans devoir éclairer en permanence une dalle, contrairement à un petit écran de téléphone.

L’application Kodak Memory Link permet de choisir ce que vous affichez. Une photo sert de souvenir ; un QR code ou une petite liste transforme plutôt le porte-clés en aide-mémoire. Ce format ne remplace pas un cadre de salon : le sujet et les contrastes doivent rester lisibles sur une surface bien plus petite. Un portrait serré ou un dessin simple se prête mieux à cet usage qu’une photo de groupe prise de loin.

Afficher une photo et retrouver un objet sont deux opérations différentes

La fonction traceur prend en charge Apple Localiser ou Google Find Hub. Il faut choisir le réseau et effectuer son association ; la présence du Bluetooth ne signifie pas que le porte-clés est automatiquement visible par tous les téléphones. Le fabricant annonce aussi une sonnerie de 75 dB, mesurée à dix centimètres, et une portée Bluetooth pouvant atteindre trente mètres en terrain dégagé.

Dans un appartement, les murs et les meubles changent ces conditions. La sonnerie aide surtout à terminer la recherche quand on est à proximité, par exemple avec des clés tombées dans un sac. Une position signalée sur une carte n’est pas une promesse de guidage continu vers un objet en déplacement.

La mise en route commence avec l’application

Le guide du modèle STK01 décrit l’activation : retirer la languette isolante de la pile, installer Kodak Memory Link et se connecter à un compte. Dans la gestion des appareils de l’application, lancer l’ajout par détection, appuyer sur le bouton du SlideTag, puis sélectionner le porte-clés et confirmer la connexion. Les noms des menus peuvent varier selon la langue proposée par l’application.

La gestion des images et l’inscription au réseau de localisation ne doivent pas être confondues. Avant de compter sur le traceur pour un voyage, vérifiez qu’il apparaît bien dans l’application de localisation choisie et qu’il sonne lorsque vous le demandez. La pile CR2032 est remplaçable ; aucune autonomie chiffrée vérifiée ne permet ici de promettre plusieurs années. L’indice IP54 couvre les éclaboussures, pas une utilisation en immersion.

Environ 32 €, avant les frais d’importation

Le tarif de la boutique équivaut à environ 32 € au taux de référence de la BCE du 20 novembre 2026 : un euro pour 1,099 dollar. Cette conversion exclut livraison, taxes éventuelles et frais de change ; ce n’est pas un prix français TTC garanti.

Autre particularité : l’achat individuel se fait en boîte surprise. Le motif reçu n’est donc pas choisi comme la couleur d’un accessoire classique. Pour un cadeau, il faut distinguer la photo que l’on pourra personnaliser et l’habillage extérieur attribué au hasard.