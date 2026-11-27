La G6 HE sépare le clic ressenti de son activation. Un nouvel essai met ce compromis en lumière ; voici les réglages documentés par Keychron.

Keychron G6 HE : cette souris peut enregistrer un clic avant que vous le sentiez

La Keychron G6 HE permet de choisir à quel moment une pression devient un clic pour l’ordinateur. Mais le petit déclic sous le doigt reste au même endroit : selon le réglage, l’action peut donc partir avant que vous la sentiez. Un essai publié par The Verge le 27 novembre souligne ce décalage. Il peut s’expliquer et se régler, sans confondre cette souris avec un modèle à retour haptique.

Deux moments différents dans une seule pression

Sur cette souris, le ressort donne la sensation du clic tandis qu’un capteur détecte l’enfoncement. Le guide de réglage de Keychron précise qu’en mode magnétique, le seuil est ajustable sur 12 positions. Avec une activation peu profonde, l’ordinateur reçoit le clic avant le déclic mécanique. Un réglage plus profond laisse davantage de marge au doigt.

Le journaliste Antonio G. Di Benedetto rapporte une sensation gênante pendant son utilisation. Interrogé par le média, le cofondateur de Keychron, Fab Chan, explique le choix de conserver un clic classique par les préférences d’une partie des utilisateurs et par le poids supplémentaire d’un système haptique. Ce retour d’essai ne constitue pas une panne générale de la G6 HE.

Pour ajuster le comportement, Keychron documente la démarche suivante. Les commandes sont décrites ici en français ; leurs intitulés français officiels ne sont pas établis.

Reliez la souris par câble ou avec son récepteur 2,4 GHz, puis ouvrez Keychron Launcher dans une version récente de Chrome, Edge ou Opera. Dans les paramètres MagOptic, le mode optique conserve un seuil fixe. Le mode magnétique donne accès au réglage d’activation. Partez d’une position intermédiaire. Activez le panneau de test des boutons, pressez lentement et avancez d’un cran à la fois pour rapprocher l’enregistrement du déclic ressenti.

Le réglage Rapid Trigger intervient sur le relâchement : il détermine quand une nouvelle pression peut être prise en compte. Le document de personnalisation de Keychron distingue ses 11 positions des 12 positions d’activation. Ce sont deux réglages différents ; rendre le second clic plus facile ne déplace pas le déclic mécanique.

Sur Keychron France, la version noire à batterie interchangeable est affichée à 99,99 € lors de notre vérification du 27 novembre. La variante sélectionnée est indiquée épuisée : aucun achat immédiat n’est proposé lors de cette consultation. Le produit n’est pas lancé aujourd’hui : l’actualité porte sur ce nouvel essai et sur le compromis qu’il met en évidence.

Photo : Antonio G. Di Benedetto / The Verge.