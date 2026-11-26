Les Tune Buds 3 se montrent en jade translucide en Chine. L’autonomie varie selon la réduction de bruit ; une version est déjà affichée en France.

Les JBL Tune Buds 3 jouent la transparence jusque dans leur boîtier de recharge. La finition jade repérée en Chine laisse apparaître une partie de ses composants, avec des écouteurs assortis. Autre chiffre qui attire l’œil : jusqu’à 48 heures d’écoute. Il faut cependant additionner les recharges du boîtier et désactiver la réduction de bruit pour atteindre ce maximum annoncé.

Un boîtier qui devient un élément du dessin

Dans sa présentation du 26 novembre, Gizmochina décrit trois finitions destinées au lancement chinois : noir, blanc et jade. La coque semi-transparente donne à voir une partie de l’intérieur plutôt que de tout dissimuler derrière une surface uniforme. Le blanc se distingue aussi par un reflet sur le couvercle.

Ce choix concerne l’apparence. Les images et la couleur ne permettent pas de conclure à une meilleure qualité sonore, ni de vérifier comment la coque vieillira dans une poche avec des clés. Le lancement chinois est annoncé pour le 3 décembre, à 729 yuans, soit environ 100 € au taux de référence de la BCE du 26 novembre 2026 — hors éventuels frais d’importation.

12 heures, 10 heures ou 9 heures : le mode choisi compte

La fiche technique officielle de JBL sépare trois situations. Ce sont des plafonds constructeur, pas des mesures réalisées par Menow.

Écoute musicale en Bluetooth Écouteurs seuls Avec les recharges du boîtier Réduction de bruit désactivée Jusqu’à 12 heures Jusqu’à 48 heures au total Réduction de bruit activée Jusqu’à 10 heures Jusqu’à 40 heures au total Réduction de bruit adaptative activée Jusqu’à 9 heures Total non précisé pour ce mode

Les 48 heures ne correspondent donc pas à deux jours d’écoute ininterrompue avec les écouteurs dans les oreilles. Il faut les ranger pour les recharger. Pour un long trajet, le chiffre décisif est d’abord celui des écouteurs seuls dans le mode que l’on compte utiliser.

JBL annonce également jusqu’à quatre heures de lecture après dix minutes de recharge. La présence d’une charge rapide peut aider avant de repartir, sans dispenser de recharger aussi le boîtier.

Ce qui est déjà proposé en France

Le calendrier chinois ne signifie pas que toute la gamme attend encore son arrivée française. Au relevé du 26 novembre, JBL France affiche les Tune Buds 3 noirs à 99,99 € et les indique en stock. Cela ne confirme pas pour autant la commercialisation française de la finition jade montrée en Chine.

La référence française propose notamment le Bluetooth 6.0, le multipoint pour deux appareils, la personnalisation dans JBL Headphones et des écouteurs certifiés IP54. Cette protection ne doit pas être étendue par déduction au boîtier. La réduction de bruit utilise quatre microphones ; les appels s’appuient sur un ensemble de six microphones. Le transducteur mesure 10 mm et chaque écouteur pèse 5,9 g.

Pour choisir la bonne version, vérifiez donc la couleur et la référence réellement vendues, puis comparez l’autonomie avec votre mode de réduction de bruit habituel. L’intérêt du boîtier translucide se voit immédiatement ; son prix et sa disponibilité doivent, eux, se lire marché par marché.