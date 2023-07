Japan Expo 2023 : L’expérience ultime de la culture japonaise s’empare de Paris!

C’est l’évènement qui enflamme Paris pour quatre jours incroyables, du 13 au 16 juillet. À seulement 30 minutes de la capitale, le Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte vibre aux rythmes de la Japan Expo. Ce n’est pas seulement un rendez-vous pour les amoureux de la culture japonaise, c’est aussi un espace de découvertes pour les curieux. Préparez-vous à plonger dans l’atmosphère palpitante de la culture nippone.

Rencontres passionnantes avec des célébrités

La Japan Expo 2023, avec sa pléiade de prestigieux invités, vous propose des séances de dédicace, de masterclass et de conférences enrichissantes. Ne manquez pas l’occasion de rencontrer des artistes talentueux, de mangakas à des professionnels de l’animation, des illustrateurs aux créateurs de jeux vidéo, et d’en apprendre davantage sur leurs métiers.

Musique et performances pour tous les goûts

Des showcases exceptionnels vous attendent, avec une variété impressionnante de la scène musicale japonaise. Que vous soyez fan de J-rock, RnB, J-pop, hard rock, punk, électro, ou encore de musiques d’anime et de jeu vidéo, la Japan Expo a de quoi satisfaire vos oreilles. Les artistes traditionnels viendront également vous transporter avec des sonorités envoûtantes de shamisen, koto et bien d’autres instruments.

Ateliers ludiques et jeux

Pour les amateurs d’activités manuelles et ludiques, la Japan Expo offre une gamme d’ateliers et d’initiations, des dessins à la fabrication de cosplay, en passant par des activités traditionnelles japonaises. L’espace de jeux grandeur nature est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de culture ludique.

L’apogée de la pop culture : Les jeux vidéo

Le jeu vidéo, élément clé de la pop culture japonaise, occupe une place de choix à la Japan Expo. Participez à des tournois, découvrez les dernières sorties et laissez-vous emporter par l’euphorie du e-sport, qui fait son entrée officielle dans la programmation du festival cette année.

Immergez-vous dans la culture traditionnelle

Découvrez la richesse de la culture traditionnelle japonaise avec des performances de musique, de théâtre et de spectacles folkloriques, des ateliers d’ikebana, de calligraphie, de peinture et bien plus encore. La Japan Expo vous fait vivre toutes les facettes du Japon.

Les cosplayeurs à l’honneur

Véritable spectacle à part entière, le cosplay est devenu l’un des évènements les plus populaires de la Japan Expo. Admirez les cosplayeurs les plus talentueux qui prennent vie sur la plus grande scène cosplay d’Europe.

Découverte des arts martiaux

Les arts martiaux japonais ne sont plus à présenter. Venez découvrir ou redécouvrir ces disciplines et choisissez votre voie martiale. De plus, des sports japonais comme le baseball ou le catch sont également à l’honneur.

Projections en avant-première

Vivez l’excitation des avant-premières exclusives, présentées par des éditeurs français et japonais. Vous aurez un avant-goût des prochaines productions et licences disponibles en France.

La mode au cœur de l’événement

Les fashionistas ne seront pas en reste. La mode des rues de Tokyo s’invite à la Japan Expo, avec des défilés, des conférences de créateurs et des ateliers.

Une pléthore d’exposants

Avec des éditeurs, boutiques, jeunes artistes et créateurs, magazines, expositions, institutions, associations, fanzines et stands amateurs, la Japan Expo est le rendez-vous incontournable des acteurs de l’industrie du manga et de la culture japonaise !

Ne manquez pas cette fantastique occasion de découvrir ou redécouvrir le Japon dans toute sa splendeur et sa diversité, au cœur de Paris !

