Les 140 W de l’Explorer 100D ne disent pas combien de temps elle alimentera votre ordinateur. Ils décrivent une puissance maximale de sortie USB-C. Ses 96 Wh décrivent la réserve d’énergie. À 60 W constants, cette réserve correspond mathématiquement à 1 h 36 avant les pertes ; à 140 W, à environ 41 minutes. La durée réelle sera plus courte et dépendra de l’appareil branché.

96 Wh et 140 W répondent à deux questions différentes

La puissance indique à quelle vitesse l’énergie peut circuler. La capacité indique combien il y en a. Pour obtenir une durée théorique, on divise la capacité en Wh par la consommation en W. C’est le même raisonnement qu’un réservoir et son débit : augmenter le débit ne fait pas grandir le réservoir.

Le tableau ci-dessous part d’une batterie pleine de 96 Wh et d’une consommation parfaitement constante. Ce sont des calculs idéaux, pas des mesures Menow ni des autonomies garanties par le fabricant. Les conversions, les circuits et la recharge de l’appareil consomment aussi de l’énergie.

Puissance utilisée en continu Calcul sans pertes Durée théorique maximale 10 W 96 ÷ 10 9 h 36 30 W 96 ÷ 30 3 h 12 60 W 96 ÷ 60 1 h 36 100 W 96 ÷ 100 Environ 58 min 140 W 96 ÷ 140 Environ 41 min

Un portable ne réclame pas toujours sa puissance maximale

Un chargeur de portable marqué 100 W ne signifie pas que le PC absorbe 100 W à tout moment. L’énergie demandée varie avec la luminosité de l’écran, la charge du processeur, les logiciels et le niveau de sa batterie. Un ordinateur au repos et le même ordinateur en jeu ne videront pas la station au même rythme.

Il faut également distinguer alimenter l’ordinateur en fonctionnement et recharger sa batterie. Si le PC consomme déjà une partie de la puissance reçue, seule la différence sert à remonter son pourcentage. Un port puissant évite d’être limité dans certains usages, mais ne multiplie pas les 96 Wh disponibles.

Relevez la capacité de la batterie de votre ordinateur en Wh dans ses caractéristiques. Définissez l’usage : recharge pendant qu’il est éteint, travail léger ou application exigeante. Ces situations ne sont pas interchangeables. Pour une alimentation continue, divisez 96 Wh par la consommation moyenne envisagée. Gardez une marge, car le résultat sans pertes est une borne haute. Vérifiez que le portable accepte la recharge USB-C et que le câble et le protocole utilisés permettent la puissance voulue. Une prise USB-C ne garantit pas à elle seule 140 W.

Par exemple, une batterie d’ordinateur de 60 Wh représente 96/60 = 1,6 recharge dans un calcul idéal. En pratique, il restera moins d’énergie utilisable pour charger ses cellules. Annoncer 1,6 recharge réelle sans mesure serait donc excessif.

Ce que l’Explorer 100D propose en France

La fiche française de l’Explorer 100D confirme une batterie LFP de 96 Wh, deux sorties USB-C pouvant atteindre 140 W et un port USB-A de 18 W, avec un maximum cumulé de 158 W. Les trois plafonds ne s’additionnent donc pas librement. Elle fournit du courant continu : ce modèle ne remplace pas une station équipée d’une prise secteur 230 V.

La page française affiche 855 g pour un boîtier de 11,87 × 8,26 × 8,57 cm, ainsi qu’un tarif de 84,99 € au relevé du 21 novembre, contre un prix barré de 129 €. Ce montant peut évoluer. Le produit est déjà présenté sur le site français : il serait trompeur de traiter le relais du 21 novembre comme sa toute première annonce mondiale.

Pour choisir, le repère décisif reste votre besoin en Wh et la compatibilité de l’appareil à alimenter. La mention 140 W renseigne la puissance disponible ; elle ne garantit ni une journée de travail ni une recharge complète de n’importe quel portable.