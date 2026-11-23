Le vivo I2606 apparaît dans Geekbench avec un Snapdragon 8s Gen 4. Le nom iQOO 16R reste incertain face aux certifications évoquant un 16s.

iQOO 16R ou 16s : un nouveau modèle se montre avec Android 17 et 12 Go de RAM

Un prochain iQOO dévoile sa base technique avant son nom définitif. Le modèle vivo I2606 apparaît dans Geekbench depuis le 21 novembre avec Android 17, une puce Qualcomm SM8735 et une mémoire correspondant à 12 Go installés. Il est présenté comme un iQOO 16R dans certaines reprises, alors que des certifications précédemment rapportées l’auraient nommé 16s.

Un Snapdragon 8s Gen 4 identifiable dans la fiche

Le résultat original du vivo I2606 affiche 1 874 points en monocœur et 6 686 en multicœur. Cette exécution utilise Geekbench 7.1.0 pour Android et a été téléversée le 21 novembre. Les scores correspondent à ce résultat précis, pas à une moyenne de tous les tests du modèle.

Le système déclaré est Android 17. La mémoire visible atteint 10,97 Go, un chiffre cohérent avec 12 Go installés dont une partie n’apparaît pas comme mémoire disponible. Cela renseigne sur l’exemplaire testé, sans établir les autres configurations qui pourraient être vendues.

La fiche identifie huit cœurs : deux à 2,02 GHz, deux à 2,80 GHz, trois à 3,01 GHz et un à 3,21 GHz. Surtout, la documentation officielle de Qualcomm rattache la référence SM8735 au Snapdragon 8s Gen 4. Ce repère évite de lui attribuer une autre puce sur la seule base de son nom commercial supposé.

Le résultat donne une indication sur la puissance CPU de cet exemplaire. Il ne mesure ni l’autonomie ni les performances maintenues pendant une longue session de jeu : le refroidissement et les réglages du téléphone restent à connaître.

Pourquoi les noms 16R et 16s circulent

Dans son relevé du 12 novembre, The Tech Outlook rapporte que l’I2606 avait été associé au nom iQOO 16s dans les bases malaisienne SIRIM et indonésienne SDPPI. Le média relève également une certification BIS indienne accordée le 11 novembre, sans nom commercial.

Le numéro I2606 relie donc ces informations au résultat Geekbench. L’appellation 16R, utilisée par d’autres reprises, reste une attribution à confirmer. Les certifications ne constituent pas non plus une annonce de disponibilité : elles montrent les démarches rapportées pour plusieurs marchés asiatiques, pas un calendrier français.

La base technique apparaît, pas encore la fiche commerciale

Le benchmark ne révèle ni batterie, ni recharge, ni écran, ni appareils photo. Il ne permet donc pas de rattacher automatiquement ce téléphone aux grandes capacités de batterie évoquées pour d’autres futurs iQOO.

L’information nouvelle est plus précise : un exemplaire I2606 fonctionne sous Android 17 avec un Snapdragon 8s Gen 4 et une configuration cohérente avec 12 Go de RAM. Il manque encore la présentation du fabricant pour fixer son nom, ses caractéristiques complètes, son prix et les pays où il sera distribué. Aucun tarif en euros ni lancement français ne sont établis à ce stade.