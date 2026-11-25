Europol annonce 57 services IPTV illégaux perturbés et plus de 26 millions d’euros de transactions retracées. Les 321 sites identifiés ne sont pas tous annoncés fermés.

Une opération coordonnée par Europol a perturbé 57 services IPTV illégaux et identifié 321 sites proposant des contenus protégés sans autorisation. Dans son communiqué du 24 novembre, l’agence annonce aussi avoir retracé plus de 26 millions d’euros de transactions en cryptomonnaies.

Des transactions suivies, pas 26 millions d’euros saisis

Selon le bilan officiel d’Europol, les enquêteurs de 11 pays ont travaillé à Séville du 16 au 20 novembre avec des acteurs du secteur des cryptomonnaies. L’analyse vise les circuits financiers derrière les services de streaming pirates et se poursuit.

Retracer une transaction consiste à en suivre le parcours. Cela ne signifie pas que le même montant a été confisqué. De même, les 321 sites ont été identifiés ; le communiqué ne les présente pas tous comme fermés.

Remonter aux réseaux derrière les abonnements

Les services et sites concernés cumulent plus de 7,3 millions de visites annuelles, d’après l’agence. Il s’agit de trafic, pas d’un décompte d’abonnés uniques. L’opération associe les informations sur les services à celles des paiements, afin d’alimenter les enquêtes nationales.

Pour les utilisateurs, ce bilan explique pourquoi un service pirate peut devenir indisponible sans que l’ensemble du réseau qui le finance ait immédiatement disparu. Il ne donne toutefois ni liste complète des offres touchées ni calendrier de rétablissement.

Aucune arrestation ne doit être déduite de ce seul communiqué. Il ne permet pas non plus d’affirmer que tous les abonnés français d’une offre donnée sont visés. Enfin, l’IPTV désigne une technologie de diffusion : l’opération concerne ici des services proposant des contenus sans autorisation, pas toute la télévision distribuée par Internet.