Un correctif communautaire redonne du son à un iPod nano avec des AirPods récents. Modèle, versions et limites d’une modification expérimentale.

Son iPod nano de 2012 restait muet avec ses AirPods : une modification lui rend le son

Les AirPods apparaissent comme connectés, leurs commandes répondent, mais l’iPod reste muet. C’est le problème rencontré par un propriétaire d’un iPod nano de septième génération, sorti en 2012, avant l’installation d’un correctif communautaire. Son témoignage illustré avec des AirPods 4 raconte une petite résurrection : retrouver sa musique sur le baladeur, sans téléphone à côté.

Le projet s’appelle blueth4w. Il intervient dans le logiciel de l’iPod pour corriger un défaut du flux Bluetooth, pas pour ajouter une puce moderne. Son développeur le présente comme expérimental et limité à une configuration précise : le nano de 2012 sous le logiciel 1.0.4. La distinction compte avant de ressortir n’importe quel iPod d’un tiroir.

Connectés ne voulait pas dire capables de jouer la musique

Dans sa publication accompagnée d’une photo de l’iPod et de ses écouteurs, Actual_Bat_3246 explique avoir d’abord associé ses AirPods 4 sans obtenir de son. Il rapporte avoir installé blueth4w depuis Linux, puis retrouvé la lecture. Il précise dans les échanges utiliser des AirPods 4 avec réduction du bruit et un iPod au format Windows/FAT32.

Ce retour ne doit pas être confondu avec le périmètre de test du créateur. Sur la présentation originale de blueth4w, kilo2071 confirme ses propres essais avec les AirPods Pro 2 et Pro 3, sur un baladeur formaté pour Mac. Le témoignage ajoute donc un cas d’utilisation intéressant, sans constituer une certification pour tous les écouteurs et toutes les installations.

Le symptôme est instructif : réussir l’association établit une connexion, mais ne valide pas chaque élément qui circule ensuite. Dans ce cas, les boutons pouvaient commander la lecture alors que le transport du son échouait. Refaire indéfiniment l’appairage ne traitait donc pas nécessairement le bon problème.

Le correctif change une information de synchronisation, pas le matériel

Le compte rendu technique du développeur attribue le silence à une erreur d’horodatage : l’iPod fait progresser une valeur en millisecondes alors que le flux audio attend un nombre d’échantillons. Des écouteurs récents refusent ce flux incohérent, quand d’autres modèles le tolèrent. Le problème identifié se situe dans l’envoi du son par A2DP, la fonction Bluetooth utilisée pour la musique.

La modification centrale tient en 28 octets. Elle corrige le calcul concerné tout en conservant le rythme d’envoi des données. C’est un bon exemple de la différence entre un appareil dépourvu d’une capacité et un appareil dont une capacité existante est bloquée par un défaut logiciel.

Le projet applique à nouveau le correctif au démarrage grâce à une modification des ressources du micrologiciel. L’utilisateur n’a donc pas à garder l’iPod relié à un ordinateur pour écouter ses morceaux. Cette autonomie après installation est essentielle : un baladeur qui exige un PC à chaque utilisation ne rendrait pas le même service dans une poche ou pendant une promenade.

Le nano de 2015 demande une autre vérification

La documentation limite blueth4w à l’iPod nano 7G A1446 de 2012, avec le micrologiciel 1.0.4. Elle exclut explicitement l’actualisation de 2015 sous 1.1.2 et renvoie, pour celle-ci, à un autre projet nommé NanoBtFix. Le développeur reconnaît cette découverte indépendante antérieure ainsi que les outils communautaires sur lesquels son propre travail s’appuie.

Un nom de génération ne suffit donc pas à choisir un fichier. Il faut faire correspondre le modèle et sa version logicielle à la documentation du correctif. De même, une réussite avec une paire d’AirPods ne permet pas de promettre le résultat avec toutes les marques : il s’agit d’un défaut précis, pas d’une mise à niveau universelle du Bluetooth.

Une vraie modification du logiciel, avec une sauvegarde avant toute écriture

Le guide de construction et de restauration montre pourquoi l’opération dépasse l’installation d’une application. Il faut préparer un micrologiciel modifié à partir de sa propre copie du logiciel Apple, puis le transférer depuis une machine Linux. Le dépôt ne distribue pas le micrologiciel d’Apple prêt à installer.

Le parcours documenté prévoit d’abord une sauvegarde complète, puis une écriture en mode de récupération DFU. Le créateur a utilisé un câble USB-A vers Lightning et indique que le transfert ne se termine pas depuis macOS dans sa procédure. Une méthode de retour au logiciel d’origine est décrite ; elle n’efface pas le risque de mauvaise manipulation ou de blocage d’un appareil ancien.

Pour le propriétaire qui veut simplement écouter ses fichiers, le bénéfice recherché est très concret : conserver le même petit lecteur et ses morceaux tout en réutilisant ses écouteurs récents. Le témoignage montre que cela peut fonctionner. Les versions détaillées et les instructions de restauration permettent, elles, de comprendre à quelles conditions cette seconde vie devient envisageable.