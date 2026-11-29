Le téléobjectif Telesin 3,5× ajoute une optique à l’iPhone 18 Pro, mais nécessite une coque adaptée et Reef Color. Les contraintes à connaître avant l’achat.

Photographier un sujet lointain sans simplement agrandir l’image : c’est la promesse du téléobjectif Telesin 3,5× pour la série iPhone 18 Pro. Cet accessoire ajoute une véritable optique devant l’appareil photo du téléphone. Mais il impose aussi une coque adaptée et une application spécifique, ce qui change sensiblement la façon de prendre ses photos.

Le chiffre 3,5× ne remplace pas le zoom de l’iPhone

Il désigne le multiplicateur de l’accessoire, pas un nouvel objectif intégré au smartphone. Sur la fiche du Master Grip Kit pour iPhone 18 Pro Series, Telesin destine cette version au téléobjectif du téléphone et annonce une focale équivalente de 400 mm pour l’ensemble.

C’est un cadrage serré, destiné aux détails éloignés. Il faut le distinguer d’un agrandissement numérique supplémentaire : déplacer ensuite un curseur de zoom ne crée pas une nouvelle focale optique. Pour cadrer un sujet qui bouge, le champ plus étroit demande également davantage de soin.

Une application obligatoire pour éviter un cadrage en tunnel

Le fabricant précise que ses compléments optiques nécessitent Reef Color. Ce point est confirmé dans l’essai publié par AppleInsider le 9 octobre : avec l’application Appareil photo native, le journaliste observe une image circulaire entourée de zones masquées. L’application dédiée recadre l’image pour exploiter l’accessoire.

AppleInsider constate un intérêt optique dans certaines conditions, mais juge l’ensemble contraignant. Il souligne surtout une question d’usage : êtes-vous prêt à quitter votre application photo habituelle pour les prises de vue qui nécessitent ce kit ?

Vérifier le contenu du kit avant de commander

Telesin vend plusieurs ensembles sous le nom Master Grip. Le kit de base ne comprend pas automatiquement le téléobjectif 3,5×. Il faut vérifier la variante optique et la coque correspondant exactement à son iPhone.

La poignée apporte une batterie de 3 200 mAh et des commandes qui passent par ReefColor dans l’essai. AppleInsider avertit aussi que la fixation magnétique peut se détacher : une dragonne reliée à la poignée ne garantit donc pas de retenir le téléphone.

Ce kit s’adresse davantage à des prises de vue préparées qu’à une photo spontanée. Avant de choisir, examinez la compatibilité, l’encombrement et le fonctionnement de l’application : la portée supplémentaire ne suffit pas, à elle seule, à rendre l’ensemble plus pratique.

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