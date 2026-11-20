Insta360 : le drone en fuite aurait une caméra classique plutôt qu’une vue à 360°

Un petit drone portant le logo Insta360 se dévoile dans des images non officielles, avec quatre hélices protégées et une caméra orientée vers l’avant. La piste est intéressante : plutôt qu’un appareil destiné à tout filmer à 360 degrés, ces vues suggèrent un format pensé pour cadrer directement un sujet. Elles ne permettent toutefois de confirmer ni les caractéristiques du produit, ni sa commercialisation.

Une caméra bien visible, des capteurs encore mystérieux

La vidéo de TechAvid revient sur ce prototype présumé. L’appareil présente un dessus gris et une partie inférieure noire, dans un châssis compact entouré de protections d’hélices. À l’avant, un module noir abrite ce qui ressemble à l’objectif principal.

De petits éléments circulaires l’accompagnent. Leur présence peut évoquer le suivi visuel ou la détection d’obstacles, mais leur fonction reste inconnue : une photographie ne suffit pas à distinguer précisément une optique auxiliaire, un capteur ou un éclairage. Il serait donc prématuré de promettre un évitement automatique des obstacles.

Même prudence pour le petit panneau supérieur affichant la marque Insta360. On ignore s’il permettra de choisir un mode de prise de vue, de consulter un état de fonctionnement ou simplement d’afficher une séquence de démarrage. La présence d’un affichage ne révèle pas son interface.

Élément Ce que les images suggèrent Ce qui reste inconnu Prise de vue Un module frontal Capteur, définition vidéo et stabilisation Châssis Quatre hélices protégées, format compact Poids et dimensions exactes Affichage Un panneau portant le logo Insta360 Commandes et informations disponibles

Le brevet existe, le drone pliable reste à démontrer

Une autre pièce du dossier est plus solide : le modèle d’utilité chinois CN223865117U, déposé le 27 janvier 2025 et publié le 3 février 2026. La fiche mentionne Insta360 Innovation Technology comme titulaire. Le texte décrit des éléments de structure mobiles capables de s’emboîter pour réduire l’encombrement, ainsi qu’un dispositif de verrouillage et de déverrouillage.

Ce document établit qu’une telle architecture a été étudiée. Il ne prouve pas qu’elle équipe l’exemplaire photographié. Les vues diffusées ne montrent pas clairement les articulations nécessaires pour relier les deux dossiers. Présenter ce prototype comme un drone pliable confirmé dépasserait donc ce que les éléments disponibles autorisent.

Pour l’utilisateur, les questions décisives restent ouvertes : autonomie, qualité d’image en mouvement, fiabilité du suivi, prix et disponibilité. Le format entrevu rend crédible l’hypothèse d’un petit drone personnel facile à transporter. Sans fiche officielle, impossible en revanche d’en déduire un poids inférieur à 250 grammes ou une date de lancement. La nouveauté de cette fuite tient surtout à cette caméra frontale, qui précise la silhouette d’un projet encore largement inconnu.