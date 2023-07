Inflection AI brise les limites avec son superordinateur à 880 millions de dollars : plus puissant que jamais ?”

Un progrès technologique époustouflant

Inflection AI, connue pour sa promesse de fournir une « IA personnelle pour tous », a franchi une étape majeure en développant un superordinateur d’intelligence artificielle d’une valeur de 880 millions de dollars, propulsé par 22 000 GPU NVIDIA H100. Ce superordinateur renforce le potentiel de leur modèle phare, Inflection-1.

Défiant les limites de la pénurie

En dépit d’une forte demande et d’une pénurie de GPU H100, Inflection AI a réussi à se procurer pas moins de 22 000 unités, dont chacune vaut actuellement environ 40 000 dollars. Cette acquisition massive a sans doute été facilitée par NVIDIA, qui envisage d’investir dans Inflection AI.

La puissance à l’échelle industrielle

Ce superordinateur gigantesque comprend 700 racks de quatre nœuds, chacun contenant des processeurs Intel Xeon. Incroyable mais vrai, ce mastodonte de technologie consommera une puissance stupéfiante de 31 mégawatts.

Un financement conséquent pour une ambition sans limite

Inflection AI ne manque pas d’ambition ni de financement. En effet, l’entreprise a récemment levé 1,5 milliard de dollars, portant sa valorisation à 4 milliards de dollars.

Quelle importance pour le futur de l’IA ?

Mais pourquoi est-ce important ? Inflection AI prévoit que ce superordinateur va permettre d’améliorer considérablement son modèle “Inflection-1”, notamment dans le domaine de la programmation.

La vision d’Elon Musk

Inflection AI just created a $880,000,000 AI supercomputer.

The supercomputer is equipped with 22,000 NVIDIA H100 AI GPUs (currently worth ~$40,000 each).

Details:

-Inflection AI has raised $1.5 billion ($4 billion valuation) and anticipates that its new supercomputer will… pic.twitter.com/44JAVtB7dr

— Rowan Cheung (@rowancheung) July 5, 2023