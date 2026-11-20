Cent ventilateurs de PC, rangés en dix lignes, pour mettre un petit contrôleur électronique à l’épreuve. Sasa Karanovic a donné une forme spectaculaire à la promesse de son OpenFAN XL : piloter beaucoup plus de ventilateurs que ne le laisse supposer la taille de la carte. Il a même regroupé jusqu’à 50 ventilateurs sur un canal. L’expérience montre une capacité de commande et d’alimentation ; elle ne démontre pas qu’un PC gagnerait à recevoir un tel mur de ventilation.

Dix rangées, et une forêt de répartiteurs

Le montage utilise un cadre en profilés d’aluminium et des supports imprimés en 3D. Ces pièces maintiennent les ventilateurs et organisent les câbles. Les cent appareils ne se branchent pas chacun sur une sortie individuelle : le créateur utilise de nombreux répartiteurs pour les réunir en groupes.

Les lignes de dix ventilateurs peuvent ainsi être pilotées ensemble. L’essai à 50 sur un canal pousse plus loin le principe, afin de vérifier que le contrôleur supporte la charge de ce groupe. C’est le point technique de la démonstration : le nombre de ventilateurs et le nombre de canaux indépendants ne désignent pas la même chose.

Élément du montage Son rôle 100 ventilateurs Créer une charge visible pour éprouver le contrôleur Dix rangées de dix Organiser le mur et les groupes de commande Répartiteurs Relier plusieurs ventilateurs à une même sortie Cadre et supports imprimés Tenir la structure et guider le câblage Essai de 50 ventilateurs sur un canal Tester la charge d’un groupe plus important

Pourquoi fabriquer ce contrôleur ?

Sur la présentation originale de l’OpenFAN XL, publiée le 17 novembre, Karanovic explique que la différence de puissance avec son premier OpenFAN est difficile à faire comprendre visuellement. Les deux cartes se ressemblent. Il aurait pu juxtaposer leurs intensités maximales et leurs fonctions ; il a préféré une démonstration que l’on comprend d’un regard.

Le projet précédent donne un repère utile, sans constituer la fiche du XL. L’OpenFAN Controller documenté sur GitHub est un contrôleur ouvert à dix canaux. Sa commande permet d’agir sur les ventilateurs plutôt que de dépendre exclusivement du logiciel d’une carte mère. Le XL vise un autre usage : on ne peut pas déduire ses limites électriques exactes de celles de son prédécesseur.

Ce que le mur prouve, et ce qu’il ne mesure pas

La démonstration permet d’observer le fonctionnement du montage. Elle ne fournit pas, dans les documents écrits consultés, une mesure normalisée du débit d’air, du bruit ou de l’effet sur un processeur et une carte graphique. Affirmer un gain de température ou de performances en jeu ajouterait donc un résultat qui n’a pas été établi.

Pour comprendre ce type de réalisation, le nombre de prises ne suffit jamais. Il faut aussi connaître l’intensité admissible d’une sortie, la consommation des ventilateurs réunis et l’alimentation du contrôleur. Un répartiteur multiplie les branchements ; il n’augmente pas à lui seul la capacité électrique de ce qui l’alimente. L’essai de Karanovic ne vaut pas autorisation de reproduire ce câblage sur une prise de carte mère ordinaire.

L’intérêt de ce mur tient finalement à son objectif très précis : rendre visible un test de charge qui serait beaucoup moins parlant sur une table de laboratoire. Le créateur travaille encore sur le développement du XL ; la publication des éléments ouverts du projet est annoncée pour la suite. En attendant, les cent ventilateurs forment surtout un banc d’essai hors norme, pas une recette de refroidissement à appliquer à son prochain PC.