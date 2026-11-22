Un bonus acheté n’est pas forcément un objet livré immédiatement dans votre inventaire. Dans GTA 6, les récompenses Ultimate suivent plusieurs étapes du récit. Avant de conclure qu’il manque quelque chose, vérifiez donc votre progression et le point de retrait. Attention : les indications suivantes révèlent des lieux et le nom d’une mission, sans raconter son déroulement.

Les 15 ensembles de bonus, par étape

Le guide des récompenses Ultimate et de précommande distingue ces 15 ensembles. Certains regroupent plusieurs objets.

Bonus Chapitre Où le chercher Véhicules de Jason : Enduro, kayak, livrée Retro 1 seulement Maison de Key Lento ; garage pour la livrée Variante ES9 Duval 1 Casier après l’achat d’arme de mission Tatouages Electric Fang 1 Coral Ave, Stockyard Goodtime Gear 1 Wonder Whale, Key Lento One-Eyed Willie’s 1 Près de SR-27 Opérations PTT Youngin$ 1 Southside, après visite de South Vice-Dale Rideout Custom 1 Crosstown Sara’s Unisex Salon 1 ; styles Signature au 2 Cicada Ave, Hamlet Stock 305 1 NE 15th St, Stockyard Dominator Buggy 1967 2 Garage Paradise, Watson Bay Revolvers Hawk & Little Morgan 2 Casier Ammu-Nation Vintage Vice City 3 Ocean View Hotel ; entrer dans la Stanier Shitzu Squalo 4 Atlantic Ave, à l’est du Y Hotel Vice City Style 4 Garde-robe, onglets Special Grotti Cheetah 1995 5, après Honest Abe Pegassi Residences, ascenseur Parking B1

Identifiez la récompense exacte. Retrouvez son nom dans votre commande ou le descriptif du contenu acquis. Un avantage de précommande ne désigne pas automatiquement tout le contenu Ultimate. Vérifiez l’étape du récit. Le tableau évite de chercher trop tôt. Pour les véhicules de Jason, la restriction au premier chapitre mérite au contraire de vérifier les lieux avant d’avancer. Repérez les notifications et marqueurs. Une livraison de véhicule n’est pas nécessairement un ajout à l’inventaire : il peut falloir se rendre dans un garage et monter à bord. Consultez la bonne catégorie. Un vêtement se cherche dans une garde-robe ou un commerce ; une personnalisation automobile dans un atelier ; une arme dans le casier correspondant.

Ce qu’il faut conserver si un bonus reste absent

Si votre progression correspond mais que la récompense demeure introuvable, notez son nom, votre chapitre et la plateforme utilisée. Gardez une capture de la commande et du contenu installé pour expliquer le cas à l’assistance. Cela permet de distinguer un problème de droit d’accès, une condition non remplie et une difficulté à trouver le lieu de retrait. Racheter le contenu avant ce contrôle ne constitue pas une solution de dépannage.

Ces emplacements proviennent d’un relevé de guide ; Menow ne présente pas cette liste comme une vérification réalisée sur sa propre partie. Les noms de lieux sont conservés pour faciliter leur rapprochement avec la carte du jeu.