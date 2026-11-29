Des témoignages décrivent des fermetures du jeu, des arrêts de console ou des défauts d'image. Ces cas ne prouvent pas que GTA 6 endommage les machines.

GTA 6 : des joueurs signalent des pannes, sans preuve que le jeu abîme les consoles

GTA 6 se ferme brutalement ou fait redémarrer la console chez certains joueurs sur PS5 et Xbox Series. D’autres témoignages évoquent des défauts d’image et une machine devenue inutilisable. Ces signalements méritent d’être distingués : un plantage pendant une partie ne démontre pas que le jeu a détruit un composant.

Des témoignages, pas un diagnostic de panne générale

La séquence diffusée le 24 novembre par la streameuse Shivjam a particulièrement circulé. Elle attribue la panne de sa PS5 à GTA 6. Des joueurs Xbox décrivent également des fermetures du jeu ou des arrêts complets dans des publications réunies par Pure Xbox.

Ces récits documentent ce que leurs auteurs disent avoir vécu. Ils ne donnent ni taux de panne représentatif, ni examen matériel permettant d’identifier la cause. Une vidéo d’artefacts graphiques ne suffit pas, à elle seule, à établir la mort du processeur graphique. Sans expertise de la machine, passer de « la panne s’est produite pendant GTA 6 » à « GTA 6 a causé cette panne » reste une conclusion non démontrée.

Rockstar a bien corrigé des causes de plantage

Un élément est officiellement établi : les notes de mise à jour de Rockstar du 23 novembre indiquent la correction de plusieurs problèmes provoquant des plantages sur consoles. Elles citent aussi un défaut de sauvegarde automatique et des appels téléphoniques qui ne se déclenchaient pas correctement, notamment pour faire avancer l’histoire.

Ce correctif reconnaît des problèmes logiciels. Il ne constitue pas une annonce de rappel matériel, ni la confirmation que le jeu détériore des PS5 ou des Xbox. Il n’établit pas non plus que chaque incident rapporté ensuite a la même origine ou que tous ont été résolus.

En cas d’erreur sur PS5, commencer par le message exact

Sur PS5, le code CE-108255-1 signifie qu’une erreur s’est produite dans le jeu ou l’application, selon la fiche française de PlayStation. Sony recommande de mettre le jeu à jour, puis d’utiliser son outil Réparations PlayStation si une aide supplémentaire est nécessaire. Le code, à lui seul, ne désigne pas un composant endommagé.

Si vous contactez l’assistance, distinguez ce qui se passe réellement : retour à l’accueil, console qui s’éteint, défaut d’image ou appareil qui ne redémarre plus. Notez le code affiché, la version installée et le moment du problème. Cette description est plus utile qu’un diagnostic matériel supposé à partir d’un témoignage trouvé en ligne.

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