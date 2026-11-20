Google a choisi la fusée New Glenn de Blue Origin pour une mission de calcul IA en orbite, visée au premier trimestre 2029. L’accord annoncé le 19 novembre concerne Project Suncatcher, un programme de recherche qui veut relier des satellites équipés de puces d’intelligence artificielle et alimentés par le Soleil.

Il ne s’agit pas d’un service que l’on peut activer dans Gemini, ni du remplacement annoncé des centres de données terrestres. Le fait nouveau est un contrat de lancement dédié. Google a déjà envoyé un prototype dans l’espace : la mission confiée à Blue Origin correspond à une étape supplémentaire, à une autre échelle.

Un contrat de lancement, avec une échéance précise

Dans l’annonce officielle de Blue Origin, les deux entreprises décrivent une mission de satellites de calcul placés sur une orbite héliosynchrone. Chaque satellite doit disposer d’une capacité de calcul d’un ordre de grandeur comparable à celle d’une baie de centre de données. Cette comparaison ne signifie pas qu’un seul appareil remplace un centre entier.

Le premier trimestre 2029 reste une cible, pas une date de décollage garantie. L’objectif est de tester la possibilité d’augmenter la capacité de calcul dans l’espace avec des processeurs spécialisés de Google, les TPU. Ces puces accélèrent des opérations d’apprentissage automatique ; elles ne sont pas des processeurs de smartphone embarqués dans une fusée pour exécuter une application ordinaire.

Google a déjà reçu une première réponse d’IA depuis l’orbite

Il serait trompeur de présenter cette mission comme le début de tous les essais. Google a annoncé le lancement d’un premier prototype le 1er octobre 2026, construit avec Planet et transporté par une mission SpaceX. L’équipe a alors confirmé le contact avec l’engin.

Le 30 octobre, Google a documenté une première réponse produite par son modèle Gemma 4 sur une TPU en orbite. La demande consistait à générer un court poème sur l’espace. Ce résultat vérifie une capacité réelle : transmettre une instruction, exécuter un modèle à bord et récupérer sa réponse. Il ne mesure pas encore la capacité d’un réseau à soutenir les charges d’un grand service IA.

Étape Statut Ce qu’elle vérifie Prototype du 1er octobre 2026 Lancement et contact annoncés Fonctionnement initial du matériel en orbite Réponse Gemma 4 du 30 octobre Résultat décrit par Google Exécution d’une première tâche IA à bord Deux satellites interconnectés en 2027 Prochaine étape annoncée Travail coordonné entre deux engins Mission New Glenn début 2029 Accord signé, lancement visé Nouvelle étape de déploiement des satellites de calcul

Pourquoi chercher l’énergie solaire au-dessus de nos têtes ?

Les puces IA demandent de l’électricité. Le projet étudie donc un environnement où des panneaux solaires pourraient recevoir une lumière presque continue. L’orbite choisie est un élément central du système : elle doit permettre d’exploiter cette énergie sans reproduire exactement les contraintes d’un bâtiment au sol.

Les travaux techniques de Google Research envisagent des groupes de satellites proches et reliés par des communications optiques. Plusieurs accélérateurs peuvent ainsi participer au même travail. Le défi ne consiste pas seulement à faire tourner une puce isolée : les échanges doivent être suffisamment rapides et réguliers pour que l’ensemble reste utile.

Le froid spatial ne suffit pas à refroidir une puce

Le vide supprime le courant d’air sur lequel s’appuie une partie du refroidissement informatique terrestre. La chaleur produite par les composants doit donc être transportée puis évacuée par des équipements adaptés. Mettre un serveur dans l’espace ne fait pas disparaître son problème thermique.

Les radiations sont un autre obstacle. Elles peuvent perturber l’électronique et les données ; Google teste donc le comportement des TPU dans cet environnement. Il reste aussi à assurer les communications avec la Terre, la fiabilité des engins et le coût des lancements. Une démonstration réussie ne suffit pas à établir que le système devient compétitif économiquement.

Pour les utilisateurs français, aucune baisse de prix, accélération de Gemini ou nouvelle offre n’est annoncée avec ce contrat. L’intérêt se situe dans l’évolution possible de l’infrastructure : les prochaines preuves devront montrer des tâches plus longues, une bonne tenue du matériel et un fonctionnement coordonné entre satellites. C’est ce passage d’un essai isolé à un réseau fiable qui décidera de la portée réelle de Suncatcher.