Plume 1.8 ajoute un sélecteur d’applications récentes, des alertes et des sauvegardes. Les aperçus des applis nécessitent Android 11 ou une version ultérieure.

Revenir à l’application que vous venez de quitter devient plus simple avec Plume 1.8. Cette nouvelle version de l’écran d’accueil alternatif pour Android TV et Google TV, publiée le 23 novembre, ouvre les applications récentes après deux pressions sur la touche Accueil. Les aperçus de leur dernier écran nécessitent Android 11 ou une version ultérieure.

La fonction intéresse notamment ceux qui passent d’un service vidéo à un autre : le sélecteur permet de choisir l’application avec les touches gauche et droite de la télécommande. Il ne s’agit pas d’une mise à jour de l’interface Google TV fournie par Google, mais d’un ajout dans un logiciel indépendant.

Des informations visibles sans retourner dans chaque application

Le journal officiel de Plume 1.8 présente aussi Cue, une tuile d’informations placée en haut de l’accueil. Elle rassemble la musique en cours, les minuteurs, des alertes, la pluie annoncée et les scores sportifs. Des notifications de sonnerie, de porte ou de fin de minuteur peuvent également apparaître par-dessus une autre application, lorsque la fonction est activée.

La personnalisation progresse sur deux autres points : les packs d’icônes et la sauvegarde des réglages, que l’on peut restaurer sur un autre téléviseur. Le développeur annonce également des corrections pour plusieurs familles d’appareils, dont Fire TV, Shield et Xiaomi. Cela ne démontre pas un gain de vitesse identique sur tous les modèles.

L’installation reste différente selon le téléviseur

La documentation du projet indique Android TV ou Google TV sous Android 8 au minimum. L’application se récupère sous forme de fichier APK depuis GitHub. Ses exigences d’installation sont donc distinctes de celles des aperçus d’applications, réservés à Android 11 et aux versions suivantes.

Le point à vérifier est la prise en charge de la touche Accueil. Selon la télévision, Plume peut être choisi comme écran d’accueil ou s’appuyer sur un service d’accessibilité. Sur certains modèles récents et sur des téléviseurs Xiaomi, une configuration supplémentaire depuis un ordinateur est nécessaire. La documentation détaille ces cas ; il ne faut pas appliquer les instructions d’une autre marque par défaut.

Le développeur déconseille de désactiver l’écran d’accueil d’origine : cela peut perturber le démarrage ou l’accès à certaines fonctions du téléviseur. Pour ceux qui utilisent déjà Plume, la mise à jour peut se faire depuis ses réglages et conserve la configuration existante. Pour les autres, le modèle de télévision et sa version d’Android restent les premiers éléments à relever avant l’installation.