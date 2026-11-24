La version 54.2 annonce des commandes application par application. Voici les choix décrits par Google, leur portée et les limites selon les régions.

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Google Play ajoute des commandes pour gérer le partage de votre tranche d’âge application par application. La nouveauté figure dans la version 54.2 du Play Store, datée du 23 novembre. Elle ne signifie ni que toutes les applications reçoivent automatiquement cette information, ni que le réglage est déjà présent sur tous les comptes français.

L’enjeu est concret : vous pouvez vouloir autoriser une application à adapter ses contenus à votre âge, tout en refusant de communiquer cette information à une autre. Le nouveau contrôle permet de traiter ces demandes séparément, plutôt que de s’en tenir à une préférence générale.

Où retrouver les autorisations de chaque application

Dans son aide française consacrée au partage de l’âge, Google indique le chemin suivant : ouvrez le Play Store, touchez votre photo de profil, puis Paramètres → Famille → Partage de la tranche d’âge.

Avec le choix général Demander avant de partager, la liste regroupe les applications qui ont déjà demandé cette information. Vous pouvez y activer ou désactiver le partage pour chacune. Une application refusée peut donc rester dans la liste sans recevoir votre tranche d’âge.

Les deux autres préférences générales sont Toujours partager et Ne jamais partager. Les réglages concernent le compte Google sur les appareils éligibles. Dans certaines régions où le partage est obligatoire, Google précise que la préférence ne peut pas être changée.

Le mécanisme décrit par Google communique un groupe d’âge, plutôt que votre date de naissance exacte : par exemple « 16-17 ans » ou « 18 ans et plus ». Cette distinction compte : une application peut avoir besoin de savoir si son public est mineur sans recevoir le jour de naissance de chaque personne.

La documentation destinée aux développeurs distingue le consentement au partage, son refus et les cas où une vérification reste nécessaire dans une région concernée. Une application doit demander l’accès aux signaux et tenir compte du résultat. Le simple fait d’être distribuée sur le Play Store ne démontre donc pas qu’elle utilise ce dispositif.

Cette documentation prévoit aussi un traitement particulier pour les comptes supervisés, dont les choix de partage relèvent des parents via Family Link. Pour un enfant dont le compte est supervisé, consultez donc les choix proposés dans Family Link plutôt que de suivre uniquement le parcours d’un compte adulte.

Si le menu n’apparaît pas encore

Les notes de version officielles du 23 novembre confirment les nouvelles commandes dans le Play Store 54.2. Elles ne donnent pas de calendrier de disponibilité compte par compte en France. Il faut distinguer l’annonce du logiciel, la présence du menu et les applications qui sollicitent réellement ces données.

Refuser le partage ne permet pas d’effacer rétroactivement une information déjà reçue par une application, ni de contourner ses conditions d’accès. Le réglage porte sur la communication du signal par Google Play ; il ne remplace pas les autres autorisations et informations que vous fournissez directement au service.