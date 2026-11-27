Google demande aux développeurs de déclarer leur statut avant le 1er février 2027. Les comptes personnels professionnels devront afficher une adresse et un téléphone.

Une adresse et un numéro de téléphone pourront devenir publics sur Google Play pour les développeurs qui utilisent un compte personnel tout en exerçant comme professionnels. Google fixe le nouvel affichage au 1er mars 2027. Les utilisateurs de France seront concernés, mais la publication de ces coordonnées est annoncée à l’échelle mondiale.

Ce changement ne signifie pas que les coordonnées de tous les utilisateurs Android seront révélées. Il vise les personnes et organisations qui publient des applications, avec une distinction entre le type de compte choisi et le caractère commercial de leur activité.

Un compte personnel peut servir à une activité professionnelle

La documentation française de Google sur le statut de professionnel prévoit une déclaration avant le 1er février 2027 pour les comptes existants. À partir du 1er mars, les coordonnées des professionnels seront visibles partout ; un compte personnel déclaré professionnel devra notamment afficher une adresse et un téléphone.

Le mot « personnel » décrit ici une catégorie de compte dans la console de publication. Il ne garantit pas que l’activité soit un loisir. Un développeur seul peut publier une application dans un cadre commercial. Inversement, il ne faut pas assimiler automatiquement tout projet individuel à une entreprise.

Google cite plusieurs indices pour déterminer ce statut, dont la recherche de revenus, le volume des transactions et l’organisation de l’activité. La qualification ne se résume donc pas au fait de travailler sans équipe. Le développeur doit déclarer sa situation réelle.

Ce qui changera pour les lecteurs des fiches d’applications

Google explique que cette démarche accompagne son passage à un modèle de place de marché dans l’Espace économique européen et au Royaume-Uni. Dans ces régions, le nom du développeur professionnel remplacera notamment Google dans le champ « Proposée par » à partir du 1er mars.

Pour quelqu’un qui télécharge une application, l’enjeu est d’identifier plus directement l’interlocuteur qui la propose. Ce nom ne doit pas être confondu avec celui du magasin qui la distribue. La présence de coordonnées n’est toutefois pas une évaluation indépendante de la qualité de l’application ou une garantie sur son fonctionnement.

L’affichage d’une adresse n’apparaît pas de zéro

La page consacrée à la gestion des informations du compte prévoit déjà l’affichage de l’adresse complète pour les comptes marchands tirant des revenus d’applications payantes ou d’achats intégrés. Présenter toute publication d’adresse comme une règle inventée en novembre 2026 serait donc trompeur.

De même, les exigences de création d’un compte d’organisation comprennent déjà la publication de son nom légal, de son adresse, d’un e-mail et d’un téléphone de développeur. La nouvelle déclaration du statut professionnel est distincte de la validation d’identité déjà effectuée.

La distinction importante porte sur le périmètre annoncé pour 2027 et sur les comptes personnels considérés comme professionnels. L’adresse peut correspondre au domicile d’un développeur indépendant si c’est l’adresse légale qu’il a fournie. Cela ne signifie pas que Google publiera automatiquement le domicile de chaque créateur, ni qu’il est permis de saisir une adresse fictive.

Quelles informations vérifier dans sa console ?

Pour un développeur concerné, la première étape consiste à consulter la déclaration dans Gérer le compte → Détails du compte → À propos de vous. Le statut des applications professionnelles se confirme ensuite dans leur section Contenu de l’application. Ces intitulés sont ceux de l’aide officielle.

Il faut surtout distinguer les coordonnées utilisées par Google pour joindre le titulaire du compte et celles destinées au public. La documentation sur les informations du compte décrit ces usages séparément. Vérifier seulement son e-mail de connexion ne suffit pas à savoir ce qu’un utilisateur verra sur une fiche.

Enfin, le 1er février est l’échéance de déclaration, tandis que le 1er mars correspond au nouvel affichage annoncé. Google indique qu’une absence de déclaration peut entraîner un blocage des mises à jour ou le retrait d’applications. La marche à suivre dépend donc du statut réel de l’activité, pas du souhait de choisir l’option qui révèle le moins d’informations.