Google déploie des fils temporaires hors de l’historique du compte. Leur fonctionnement et les limites à connaître avant d’y confier une question privée.

Poser une question au Mode IA de Google sans la retrouver plus tard dans son compte devient plus simple. Les nouveaux fils de discussion temporaires échappent à l’historique et à la personnalisation du compte, mais ne constituent pas un anonymat total. Google précise notamment que certaines données restent collectées, sans être associées au compte.

Une recherche ponctuelle qui ne pèse pas sur les suivantes

Dans son annonce du 17 novembre, Google décrit un usage très concret : préparer un cadeau surprise ou explorer une question que l’on ne souhaite pas voir réapparaître dans des recommandations. La session est détachée du compte : les préférences antérieures n’orientent pas les réponses et l’échange n’alimente pas les personnalisations futures.

La fonction est en cours de déploiement mondial dans les navigateurs sur ordinateur et mobile, pour les langues prises en charge par le Mode IA. Cette annonce ne garantit donc pas que le bouton soit déjà visible sur chaque compte français.

Le principe diffère de la suppression d’un historique du Mode IA déjà enregistré : le fil temporaire sert à éviter dès le départ son enregistrement dans le compte.

Dans le Mode IA du navigateur, utilisez l’icône de fil temporaire située en haut à droite, puis posez votre question. Il n’est pas nécessaire de modifier durablement les réglages du compte. Vous pouvez revenir ensuite à votre usage habituel de la recherche.

Le compromis est immédiat : quitter le fil fait perdre l’accès à la conversation. Elle ne peut pas être retrouvée dans l’historique. Pour une recherche que vous comptez poursuivre plusieurs jours, ce mode demande donc de conserver vous-même les éléments utiles avant de partir.

Hors historique ne signifie pas sans collecte

L’aide française de Google distingue la disparition de l’accès et le traitement des données : les fils ne sont pas enregistrés dans le compte et disparaissent au bout de 24 heures. Ils ne servent pas à entraîner ses modèles génératifs, sauf en cas de commentaires envoyés ou de nécessité liée à la sécurité.

Des données non associées au compte peuvent toujours être utilisées pour le fonctionnement, la sécurité et les activités commerciales du service. Ouvrir un site depuis une réponse laisse aussi possibles les traces du navigateur et la collecte du site visité. La protection porte donc sur le rattachement au compte et son historique, pas sur l’ensemble du parcours Web.

Enfin, certaines possibilités disparaissent : applications connectées, réponses personnalisées, partage de fils ou de réponses et génération d’images. Le fil temporaire convient à une question ponctuelle ; il ne remplace pas un espace de travail à retrouver ou à partager.