Un réglage expérimental de Google Maps change les couleurs de la navigation, avec un tracé violet et un fond sombre renforcé. Il n’est pas encore public.

Un itinéraire violet sur un fond presque noir : Google Maps pourrait bientôt proposer une autre façon d’afficher la navigation. Android Authority a activé un style « High-visibility » encore en développement, qui modifie les couleurs de la carte sans bouleverser la disposition des commandes. Il ne s’agit pas d’une option déjà disponible pour tous.

Une autre palette, pas un nouveau guidage

Dans son analyse publiée le 24 novembre, Android Authority explique avoir trouvé puis activé le réglage dans Maps pour Android, version 26.48.00.1027729593. Le menu permettrait de choisir entre un style standard et ce nouvel affichage plus contrasté.

Les captures montrent des changements dans les thèmes clair et sombre. Le premier atténue notamment les verts et remplace certaines surfaces beige ou blanc cassé par des gris. Dans le second, le fond se rapproche du noir et le tracé adopte du violet, avec une partie intérieure lavande. Les indications de changement de direction et le panneau d’informations restent largement identiques.

L’objectif visible concerne donc la lecture de la carte. Aucun élément de cette découverte ne permet d’annoncer des trajets plus rapides, un calcul différent ou une meilleure précision du GPS. Un nouvel habillage peut aider à séparer visuellement des informations ; il ne change pas à lui seul les données utilisées pour vous guider.

La mise à jour ne permet pas encore de l’activer

La présence du réglage dans le code ne signifie pas qu’il apparaît après une simple installation. L’équipe qui l’a découvert a dû l’activer elle-même pour obtenir les captures. Google n’a communiqué aucune date de disponibilité publique, et cette fonction pourrait encore évoluer avant une éventuelle diffusion.

Il n’y a donc pas, à ce stade, de procédure d’activation fiable à donner aux utilisateurs français. Le numéro de version identifie l’application examinée par les chercheurs ; ce n’est pas une garantie d’accès au menu. Mieux vaut aussi distinguer ce style expérimental du choix habituel entre thème clair et thème sombre : les captures présentent une palette supplémentaire, pas la disparition annoncée de l’affichage actuel.

Pour évaluer son intérêt au volant, il faudra surtout voir si les routes, les noms de lieux et le parcours restent faciles à distinguer dans différentes conditions lumineuses. Les images donnent un premier aperçu de ce travail, sans constituer un test de lisibilité en conduite.