Google garde vos recherches en Mode IA : comment les effacer avant de quitter un PC partagé

Fermer l’onglet du Mode IA ne supprime pas les recherches enregistrées dans votre compte Google. Sur un ordinateur partagé, il faut distinguer l’historique de la conversation, les traces locales du navigateur et la session Google encore ouverte. Effacer le premier ne déconnecte pas automatiquement la troisième.

1. Supprimer une conversation ou tout l’historique IA

Ouvrez le Mode IA sur l’ordinateur. Dans la colonne de gauche, ouvrez Historique du Mode IA. Pour une recherche précise, ouvrez son menu à trois points et choisissez Supprimer. Pour effacer l’ensemble, utilisez le menu en haut de l’historique, puis Tout supprimer.

La procédure française documentée par Google précise deux limites. Des éléments peuvent rester visibles dans Mon activité pendant un délai maximal de 24 heures ; on peut aussi les y supprimer manuellement. Et si la conversation a commencé dans une recherche classique avant un passage en Mode IA, l’entrée de recherche initiale peut subsister séparément.

Exemple : vous cherchez un hôtel, puis poursuivez la discussion dans le Mode IA. Supprimer cette discussion ne garantit pas que la toute première recherche a disparu. Vérifiez aussi l’historique de la Recherche pour couvrir cette entrée.

2. Ne laissez pas votre compte ouvert

Avant de rendre l’ordinateur, vérifiez l’avatar affiché par Google. Si votre session est toujours active, le prochain utilisateur pourrait accéder à d’autres services, même après avoir supprimé une conversation. La suppression de données et la fermeture d’une session répondent à deux problèmes différents.

Sur un ordinateur emprunté, Google conseille d’utiliser une session Chrome en mode Invité pour une connexion ponctuelle. Le point essentiel : si vous vous connectez à votre compte dans cette fenêtre, vos réglages d’enregistrement de l’activité continuent de s’appliquer au compte.

3. Préparer une session plus propre la prochaine fois

Avant la recherche, ouvrez Chrome et cliquez sur l’icône de profil, en haut à droite. Choisissez le profil Invité plutôt que le profil d’un autre utilisateur. Effectuez votre recherche, en évitant les services sensibles sur un appareil auquel vous ne faites pas confiance. Quand vous avez terminé, fermez toutes les fenêtres Invité.

La fermeture du mode Invité supprime ses cookies et son historique local. Elle n’efface pas rétroactivement l’activité conservée dans un compte connecté. Elle ne rend pas non plus la navigation invisible au site consulté ou à l’administrateur du réseau.

Le contrôle final est donc simple : discussion supprimée si nécessaire, éventuelle recherche initiale vérifiée, session personnelle fermée. Une capture de l’historique vide ne prouve, à elle seule, que le premier de ces points.