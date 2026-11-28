GigaAM Multilingual-v2 fournit des modèles de reconnaissance vocale ouverts. Le français figure dans les résultats publiés, mais il faut distinguer ces mesures d’un test indépendant.

Transformer un enregistrement en texte sans dépendre d’une interface de transcription fermée : c’est l’un des usages possibles de GigaAM Multilingual-v2. Sber publie un modèle de reconnaissance vocale couvrant 21 langues, dont le français, avec ses fichiers disponibles en téléchargement. Une option à regarder pour développer un outil personnel ou intégrer la transcription à un logiciel.

Le français est bien pris en charge

La fiche officielle du modèle contient une ligne de résultats pour le français : un taux d’erreur de mots de 5,36 % dans le mode traitant l’audio avec son contexte complet, et de 7,11 % dans la configuration de traitement continu évaluée avec 640 millisecondes de contexte futur. Ces chiffres sont ceux publiés par l’équipe, pas des mesures réalisées par Menow.

Un taux d’erreur de mots n’est pas une note de compréhension générale. Il compare une transcription à un texte de référence ; les substitutions, suppressions et ajouts comptent. Un résultat obtenu sur un ensemble d’évaluation ne garantit pas la même précision avec des noms propres français, plusieurs personnes qui se coupent la parole ou un micro éloigné.

La fiche distingue une sortie brute et une sortie mise en forme. Elle décrit aussi des configurations de traitement continu à 160, 320 ou 640 millisecondes. Ces valeurs ne promettent pas un délai total identique sur votre ordinateur : le temps de calcul et les conditions d’utilisation s’y ajoutent.

Des fichiers ouverts, mais une installation à préparer

Le dépôt officiel GigaAM explique le chargement du modèle, la transcription de fichiers et le traitement d’enregistrements longs. Il demande Python 3.10 ou ultérieur et FFmpeg. Des exemples existent avec Transformers ainsi que pour l’export ONNX et le déploiement avec Triton/TensorRT.

Ce n’est donc pas, en l’état de cette publication, une application grand public où l’on dépose simplement un entretien. Pour l’essayer, mieux vaut savoir installer un environnement Python et télécharger les dépendances. L’exemple de la fiche utilise CUDA, sans constituer une recommandation de configuration minimale : aucun seuil universel de RAM ou de mémoire graphique n’est garanti ici.

Le code est fourni sous licence MIT, également indiquée sur la fiche du modèle. Cette ouverture facilite l’intégration et l’adaptation ; elle ne dispense pas de conserver les mentions requises.

Pour un premier essai, prenez un court extrait dont vous connaissez déjà le contenu. Contrôlez les noms, les chiffres et les passages hésitants avant de confier un enregistrement long au système. Un modèle de transcription prépare un texte de travail : il ne transforme pas automatiquement ce texte en compte rendu fiable ou en citation prête à publier.