Google lance le contrôle des applications Mac en arrière-plan. Matériel, abonnement, accès américain et précautions : ce que cette fonction change.

Gemini peut cliquer dans vos applications Mac : qui peut déjà essayer cette nouveauté ?

Gemini ne se contente plus de vous expliquer où cliquer : Google commence à lui confier les clics eux-mêmes sur Mac. La nouvelle fonction peut intervenir dans des applications et des sites tout en vous laissant utiliser votre ordinateur. Le lancement du 19 novembre concerne toutefois les États-Unis, en anglais, et certains abonnés. Aucune ouverture française n’est annoncée dans ce lancement.

L’intérêt se comprend avec une tâche répétitive : récupérer des renseignements dans plusieurs fichiers, puis les reporter dans un formulaire. Au lieu de demander séparément un résumé et une liste de manipulations, on peut décrire le résultat attendu à l’agent. Encore faut-il définir ce qu’il est autorisé à faire.

Le curseur reste disponible pendant que Gemini travaille

Dans sa présentation officielle du contrôle du Mac, Google décrit une fenêtre isolée en arrière-plan, accompagnée d’un aperçu dans la conversation. L’assistant peut parcourir des menus, saisir du texte et remplir des champs. L’utilisateur conserve son écran principal et sa souris.

C’est la différence pratique avec un assistant qui se limite à produire une réponse : ici, le travail peut avancer dans une interface. Cela ne garantit pas pour autant que le résultat sera juste. Une donnée mal lue dans un document peut toujours devenir une donnée mal saisie dans un formulaire.

La démonstration publiée par Google montre notamment un dessin de papillon exploité dans Blender. Il s’agit d’un exemple fourni par l’entreprise, pas d’un essai réalisé par Menow. Pour apprécier la fonction, le point intéressant est de suivre les étapes exécutées et les interventions encore demandées à la personne.

Voici la démonstration originale de Google : elle montre l’agent travailler dans Blender à partir du papillon, dans une fenêtre dédiée.

Les conditions à vérifier avant de chercher le bouton

Condition Ce que précise Google au lancement Ordinateur Mac avec puce Apple Silicon Système macOS Sequoia 15.0 ou version ultérieure Compte Compte Google personnel, utilisateur de 18 ans ou plus Abonnement Google AI Plus, Pro ou Ultra Zone et langue États-Unis, anglais France Pas de disponibilité annoncée dans cette présentation

Installer l’application Gemini ou disposer d’un abonnement en France ne suffit donc pas à établir que ce nouveau contrôle est accessible. Le matériel compatible, la formule et la zone de déploiement constituent des conditions distinctes.

Une demande précise vaut mieux que « occupe-toi de tout »

La prise en main décrite lors du lancement passe par la mention de l’outil de contrôle de l’ordinateur dans la requête. Des connecteurs pour les applications du bureau apparaissent également. Les intitulés montrés sont américains : aucun chemin français officiel de cette nouvelle fonction n’a été vérifié.

Pour un premier essai, mieux vaut délimiter une tâche facile à contrôler. Exemple de consigne : « Lis ces trois documents, prépare un tableau des dimensions et arrête-toi avant tout envoi. » Cette formulation distingue l’extraction des données de l’action finale. Elle permet aussi de comparer le tableau obtenu avec les documents de départ.

Autre cas : préparer des annonces à partir de photos de vêtements. Le bénéfice attendu serait de réduire les saisies répétées ; la vérification du prix, de l’état des articles et du texte reste une décision humaine. Une annonce prête à relire et une annonce publiée ne sont pas la même chose.

Choisir les accès et contrôler le résultat

Google prévoit le choix des applications accessibles, le suivi en direct et l’interruption de l’agent. Les connexions et paiements entraînent des pauses, avec validation pour les actions sensibles. Ces garde-fous ne dispensent pas de relire ce qui a été préparé.

Le bon test consiste à confier un petit ensemble de fichiers, à vérifier les valeurs importantes puis à examiner les actions proposées. On peut alors juger le temps réellement gagné, plutôt que le nombre de tâches promis. Pour un utilisateur français, la première étape reste d’attendre un accès explicitement annoncé pour son compte : le lancement américain ne fournit aucune date locale.