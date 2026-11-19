Une marche détectée par Move IQ n’est pas forcément une activité enregistrée. Voici comment identifier la différence et conserver une séance complète.

Garmin : votre marche apparaît, mais pas dans vos activités ? Voici pourquoi

Votre Garmin a reconnu une marche, mais vous ne retrouvez aucune séance dans la liste des activités. Ce n’est pas forcément un échec de synchronisation : Move IQ peut détecter un événement sans enregistrer une activité chronométrée. La différence explique pourquoi une promenade figure dans le déroulé de la journée sans offrir la fiche sportive que vous attendiez.

Il faut donc identifier ce que la montre a réellement produit avant de chercher un fichier perdu. Une détection quotidienne et un enregistrement volontaire n’ont pas le même rôle.

Une marche reconnue n’est pas toujours une séance enregistrée

Dans le fonctionnement de Move IQ décrit par Garmin, la détection reconnaît certains mouvements et ajoute un événement à la chronologie. Le type d’activité et sa durée peuvent apparaître, mais cet événement n’est pas ajouté au flux ou à la liste des activités.

Ce que vous avez obtenu Comment cela commence Ce qu’il faut chercher Événement Move IQ Reconnaissance automatique des mouvements Une indication dans la chronologie quotidienne Activité chronométrée automatique Démarrage après un seuil, uniquement sur un appareil compatible Une séance dans la liste des activités Activité démarrée manuellement Vous choisissez le profil et lancez son chronomètre Une séance que vous devez arrêter et enregistrer

La présence de pas pendant la promenade ne permet donc pas, à elle seule, de conclure qu’une séance a été sauvegardée. Pour vérifier ce point, cherchez l’enregistrement sportif lui-même, avec son heure et son profil.

Vérifiez ces 3 points avant de refaire la synchronisation

Regardez où la marche est affichée. Si elle apparaît uniquement dans le déroulé de la journée, il peut s’agir de Move IQ. Si une fiche d’activité existe sur la montre mais pas encore dans Connect, vous examinez un autre problème. Reconstituez le départ. Avez-vous ouvert le profil Marche et lancé un chronomètre, ou êtes-vous simplement parti ? Cette question permet souvent de distinguer les deux situations. Contrôlez l’enregistrement de fin. Pour une séance lancée volontairement, arrêter le chronomètre puis enregistrer l’activité fait partie de la manipulation. Ne confondez pas l’arrêt et l’abandon du fichier.

Cette vérification évite de réinitialiser un appareil pour une fonction qui s’est comportée comme prévu. Une remise à zéro ne transforme pas rétroactivement un événement de mouvement en séance détaillée.

Pour la prochaine marche, démarrez un vrai enregistrement

Le chemin exact dépend de votre Garmin : une fēnix, un bracelet vívosmart et une Venu ne disposent pas des mêmes boutons ni des mêmes menus. La méthode suivante décrit donc les actions à accomplir, sans inventer un parcours identique pour toute la gamme.

Ouvrez la liste des activités sportives et choisissez Marche, ou le profil correspondant réellement à votre sortie. Vérifiez les informations affichées avant le départ. Si vous souhaitez un tracé, contrôlez aussi le fonctionnement GPS prévu par votre modèle : la simple détection de mouvements n’est pas une preuve de localisation. Lancez le chronomètre et assurez-vous que le temps progresse avant de partir. À l’arrivée, arrêtez puis enregistrez. Consultez ensuite la séance dans Connect et vérifiez la durée avant de quitter l’application.

Le manuel français du vívosmart 5 distingue lui aussi l’enregistrement chronométré du suivi quotidien. C’est ce type d’enregistrement qu’il faut rechercher si votre objectif est de conserver une séance sportive identifiable.

Le démarrage automatique existe, mais pas sur toutes les Garmin

Le vívosmart 5 permet notamment de démarrer une activité de marche ou de course après un seuil de temps configuré dans Connect ou dans ses paramètres. Cette possibilité ne doit pas être généralisée à toutes les montres équipées de Move IQ. La présence du nom Move IQ dans une fiche ne suffit pas à promettre l’enregistrement automatique d’une marche.

Consultez le manuel de la référence exacte et cherchez la fonction de démarrage automatique d’activité chronométrée. Si elle existe, choisissez un seuil compatible avec vos habitudes, puis contrôlez le résultat sur une sortie d’essai. Si elle n’existe pas, le lancement manuel reste la manière de savoir, dès le départ, qu’une séance est réellement en cours d’enregistrement.